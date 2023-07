Dopo anni Maria De Filippi svela un retroscena impensabile: ‘Non ne potevo più’

òDopo tanti anni in tv Maria de Filippi ha svelato un retroscena inedito: “Non ne potevo più.” Ecco a cosa si riferisce la conduttrice.

Reduce da una stagione tv eccellente Maria de Filippi tornerà in studio a fine Agosto quando registrerà le prime puntate di Uomini e Donne. Intanto si gode il successo di Temptation Island che sta ottenendo ascolti inaspettati. Non a caso la conduttrice è stata legittimata dai vertici Mediaset a creare una versione invernale del format.

Nonostante l’indiscussa affermazione professionale Maria negli ultimi mesi non ha vissuto un momento non felice: la perdita del marito Maurizio Costanzo le ha lasciato un profondo vuoto tanto da pensare di lasciare la tv e tornare a lavorare dietro le quinte.

Il debutto di Maria de Filippi in televisione risale al 1992. La conduttrice è apparsa in video il 26 Settembre alla guida di Amici dopo l’addio di Lella Costa. Non fu una decisione facile, visto che fino a quel momento aveva lavorato come autrice. In una recente intervista Maria ha spiegato che non riusciva a trovare la persona adatta per la conduzione del format. Inoltre aveva già in mente di rivoluzionarlo e Costanzo suggerì il suo nome a Mediaset che accolse la proposta:

“Non riuscivo a trovare una persona che potesse sostituirla né soprattutto mettere in atto quel che avevo in mente io. Già da allora, inconsapevolmente, volevo destrutturare il canone e scardinare la regola televisiva per cercare negli altri gli unici sentimenti che arrivino davvero dall’altra parte dello schermo: verità e spontaneità”.

La De Filippi è riuscita a rendere Amici non solo un programma di successo ma anche un talent prestigioso: dalla sua scuola nel corso degli anni sono usciti grandi artisti che oggi sono tra i big della musica italiana. Maria de Filippi si è dedicata anche a Uomini e Donne, altro format di punta de La Fascino.

Maria de Filippi, perchè conduce sulle scale

La conduzione di Maria de Filippi si distingue da quella di molte suoi colleghi. I suoi talk non hanno contorni formali o impostati anche per questo la conduttrice è molto amata dal pubblico,. Tra le sue caratteristiche c’è quella di camminare mentre presenta le storie di C’è Posta per te e di sedersi sulle scale durante il daytime d’Uomini e Donne.

In più occasioni Maria ha spiegato come mai non ha una sedia e si siede sui gradini tra il pubblico: “La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini”. Un gesto istintivo che fu apprezzato dagli autori che hanno poi consigliato a Maria di continuare a seguire le storie dei vari tronisti e corteggiatori proprio dagli scalini.