Pochi sanno il reale motivo per cui nei supermercati c’è sempre la musica: occhio a non cadere nella trappola

Nei negozi e nei supermercati viene quasi sempre messa della musica in sottofondo, ma sai qual è il vero motivo di questa scelta?

Anche se al giorno d’oggi purtroppo molte persone sono costrette a fare spesa soltanto per necessità, il momento dello shopping al supermercato o in qualsiasi altro negozio può essere anche un momento di rilassamento.

Soprattutto quando si entra nei centri commerciali o nei negozi di vestiti può rappresentare un bel motivo di svago, il tutto aumentato anche dalla consueta musica di sottofondo che viene riprodotta nei vari punti vendita.

Anche se ci dà una sensazione di relax, in realtà, la musica riprodotta all’interno dei negozi e dei supermercati ha un altro motivo che si basa sulla psicologia delle persone. Si tratta di una motivazione che non ci farà proprio piacere dato che potrebbe essere considerata una vera e propria trappola per farci spendere di più. Potresti esserci cascato anche tu almeno una volta nella vita, ma c’è un modo per evitarlo.

I segnali che non vedi al supermercato: strategie di marketing

Quando entriamo in un supermercato la maggior parte di noi pensa che non ci sia una motivazione dietro i vari elementi della struttura, come ad esempio la posizione dei vari reparti o la disposizione dei prodotti sugli scaffali. In realtà è stato dimostrato più volte che niente è lasciato al caso e tutto quello che vediamo all’interno di supermercati e negozi è stato appositamente pensato per favorire meglio la spesa dei clienti.

Anche se molti non ne erano a conoscenza, la maggior parte delle persone sa bene il perché un determinato prodotto è inserito proprio in quel punto preciso del supermercato, ma molti non sapevano che per esempio anche la musica non è un elemento casuale all’interno dei punti vendita. Viene riprodotta per un preciso motivo che sicuramente a molte persone non farà assolutamente piacere.

Musica nei supermercati: ecco il vero motivo

La musica, in generale, è qualcosa che ci mette di buon umore perché ci permette il rilascio di dopamina e i generale ci fa sentire più attivi e felici. Di conseguenza avendo un umore positivo siamo più portati a fare la spesa con serenità e in fin dei conti a spendere anche di più.

È stato dimostrato che con la giusta musica i clienti acquistano fino al 10% di prodotti in più.

Chiaramente si tratta anche di un fattore molto soggettivo e può succedere che su molte persone non faccia effetto la musica di sottofondo o addirittura provochi del fastidio.

La prossima volta che entrate in un supermercato fate caso alla musica e considerate se il vostro umore è migliorato oppure no.