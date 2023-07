GF, dopo la raffica di bocciature arrivano le prime due concorrenti: due sorelle famosissime

Dopo le prime bocciature di Pier Silvio Berlusconi per il cast del Grande Fratello, sono stati decisi i primi concorrenti, si tratta di due sorelle attrici che sono molto famose.

Finalmente sono stati decisi i primi due nomi per il cast del Grande Fratello. Il programma deve ancora iniziare e ci sono già stati una serie di problemi sulla scelta del cast, adesso sono state confermate due sorelle entrambe attrici.

Saranno loro due delle concorrenti del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Pare che i loro nomi siano già stati confermati e dunque approvati da Pier Silvio Berlusconi.

Grande Fratello, due sorelle attrici le prossime concorrenti

Secondo quanto riportato da Tvblog ci sarebbero due nomi certi per il prossimo cast del Grande Fratello. Dopo che erano stati bocciati molti dei nomi proposti da Alfonso Signorini, adesso sarebbero stati confermati i nomi di due sorelle entrambe attrici.

Stiamo parlando di Benedicta e Brigitta Boccoli, due sorelle e attrice italiane. Secondo le indiscrezioni riportate da Tvblog le due sorelle avrebbero ricevuto l’ok dopo aver fatto entrambe il provino, ora bisognerebbe attendere la decisione finale anche se pare che abbiano ottenuto un ottimo riscontro.

Cosa non da poco, considerato che quest’anno pare che Pier Silvio Berlusconi abbia già bocciato molti dei nomi proposti da Alfonso Signorini. Tra questi ci sarebbero quelli di Carmen Di Pietro e il figlio, nel loro caso non sarebbe piaciuta la loro permanenza all’Isola dei Famosi, motivo per cui Berlusconi non li avrebbe voluti.

Ma l’Ad di Mediaset avrebbe posto anche un veto, nella prossima edizione al Grande Fratello non vorrebbe vedere influencer o personaggi che arrivano da OnlyFans. La sua intenzione sarebbe quella di dare una veste diversa al programma, ma che soprattutto sia meno trash rispetto all’edizione precedente.

Pare, infatti, che Pier Silvio Berlusconi proprio non avrebbe gradito l’edizione scorsa e sarebbe intervenuto più volte per richiamare all’ordine i concorrenti. Abbiamo, infatti, visto molte volte Signorini riprendere i Vipponi per i loro comportamenti e il linguaggio utilizzato. C’è chi teme, però, che in questo modo sarà snaturato il Grande Fratello e che dunque possa essere meno divertente degli anni precedenti.

La prima novità è il cast misto, che sarà composto da personaggi famosi e persone normali. Una scelta che potrebbe regalare risvolti interessanti. Per conoscere il resto del cast, dunque, non ci resta che aspettare nuove indiscrezioni o comunicazioni ufficiali. Intanto le sorelle Boccoli sarebbero date quasi per certe.