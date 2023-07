Temptation Island, una delle coppie si è sposata? Cosa è successo alla fine delle registrazioni

Temptation Island 2023 volge alle battute finali: una delle coppie si è sposata? Ecco cos’è successo alla fine delle registrazioni.

Dopo un anno di pausa Temptation Island si conferma un reality di successo. Il format piace e appassiona il pubblico che si identifica, spesso schierandosi, con le coppie di fidanzati che hanno accettato di mettere sotto esame i loro sentimenti. Divisi nei due villaggi i fidanzati si sono ben integrati con i bellissime single scelti: si è creato un clima rilassato e gioioso. E se due coppie hanno lasciato il reality dopo aver chiesto il falò di confronto, una è ancora in stand by e le altre sono determinate ad arrivare fino in fondo.

Durante i vari falò i fidanzati hanno assistito, tramite i famosi video consegnati dal bravissimo Filippo Bisciglia, al modo di comportarsi del proprio compagno/a. Non sono mancate rivelazioni inattese, ma soprattutto reazioni inaspettate. Single e tentatrice hanno avvicinato i vari protagonisti e hanno stravolto il loro viaggio nei sentimenti. Momenti iconici che tengono incollati i telespettatori al video e che fanno sperare in una reunion delle coppie. Tra i protagonisti dell’edizione in corso anche Davide e Alessia che hanno lasciato il reality prima del dovuto.

Davide ha portato Alessia a Temptation Island dope aver scoperto d’essere stato tradito. La giovane ha poi lasciato l’altro per rimanere con lui, ma non ha ottenuto il suo totale perdono. Nel villaggio delle fidanzate Alessia si è avvicinata ad uno dei single che le ha mostrato molte attenzioni. Infastidito Davide ha capito d’essere innamorato di lei e di voler proseguire il loro percorso insieme.

Il fidanzato ha chiesto l’immediato falò di confronto. Alessia ha accettato di vedere il compagno prima del previsto e dopo un vivace botta e risposta i due sono usciti insieme. Ma cos’è successo dopo la fine delle registrazioni? I due sono convolati a nozze?

Temptation Island 2023, Davide e Alessia si sono sposati?

Le ultime puntate di Temptation Island 2023 devono ancora andare in onda ma secondo alcune anticipazioni Davide e Alessia hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Witty tv subito dopo la fine delle registrazioni del reality. A quanto pare i due hanno capito di voler stare insieme, e stanno facendo progetti a lungo termine. Davide ha capito di voler stare solo con Alessia, ma lei dovrebbe dimostrarle tutto il suo affetto.

Alla fine David si è lasciato ad una proposta davvero inaspettata che ha sorpreso anche la giovane consorte: “Tu devi abbracciare solo come, come io ho voglia di abbracciare solo te. Non voglio che abbracci altre persone. Ti ho promesso che metterò una pietra su tutto, però dimostrami anche tu che hai occhi solo per me. Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all’infuori di lei”. Alessia spera che questa sia la volta buona per sposarsi: “Speriamo perché gliela sto chiedendo da una vita questa cosa”.