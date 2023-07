Caldo afoso, quali cibi mangiare? Ecco quelli super consigliati per la tua salute

Caldo afoso e insopportabile? Quali sono i cibi da mangiare e suggeriti per salvaguardare la nostra salute e non appesantirci troppo: tutti i consigli fondamentali da seguire.

Per sopportare temperature che diventano sempre più alte d’estate con un caldo afoso che sembra quasi di non respirare, è bene prediligere una corretta alimentazione. Ci sono dei cibi consigliati proprio per quando fa tanto caldo.

Una serie di accorgimenti da seguire che aiutano non solo a sopportare meglio il caldo, ma a preservare la nostra salute. E’ importante seguire alcuni consigli per gestire nel modo migliore le temperature record degli ultimi tempi.

Cosa mangiare con il caldo afoso insopportabile: gli alimenti consigliati

L’imperativo è prediligere la leggerezza, eliminando così tutti cibi che sono pesanti e grassi, che sono dannosi per la nostra salute quando fa tanto caldo e che fanno accusare di più l’afa, aumentando la sudorazione.

Come prima cosa bisogna prediligere frutta e verdura di stagione, quest’ultima non fritta ma colta o a vapore o alla griglia. Sono tutti alimenti ricchi di sali minerali e vitamine, il loro reintegro è fondamentale dopo averne perse grosse quantità a causa del sudore.

Il suggerimento è scegliere insalate leggere e sazianti. Tra la frutta di stagione ci sono albicocche, arance e pesche, che contengono molta vitamina C, necessaria per combattere il caldo. Prediligere nella dieta anche le carote, che invece con la vitamina A preparano la pelle al sole.

Ci sono poi i latticini, che non devono essere troppo stagionati. Questi sono alimenti che favoriscono la distensione dei nervi e dunque aiutano a sopportare meglio il caldo. C’è poi il pesce che va cucinato sempre in modo leggero, condendolo con olio a crudo e limone. Limitare se non addirittura evitare insaccati e fritture. La pasta si può consumare ma sempre in modo limitato e magari preferendo ricette all’insalata, che sono più fresche e leggere.

Per il condimento la cosa ideale è usare olio a crudo e limone. Da eliminare dalla dieta burro, lardo e qualsiasi genere di salsa. Un suggerimento fondamentale è bere almeno due litri d’acqua, dunque non dimenticarsi mai di portare con se una bottiglietta. E’ bene sapere che non tutte le bibite servono a sopportare il caldo, quelle ricche di zuccheri, ad esempio, possono favorire la sudorazione.

Evitare gli alcolici, soprattutto durante il giorno, perché fanno accusare ancora più caldo e sudare. Infine un suggerimento da seguire è quello di mangiare poco e spesso, è meglio prevedere spuntini e non grandi abbuffate. Dunque oltre alla colazione, al pranzo e alla cena, è indicato fare due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio.