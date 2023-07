Che fine ha fatto Biagio di Maro di Uomini e Donne? Nuova vita dopo la cacciata di Maria

Ex cavaliere di Uomini e Donne, Biagio di Maro ha lasciato il daytime di Maria de Filippi a seguito d’alcune polemiche: ecco cosa fa oggi.

Biagio di Maro è stato uno dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Accolto nel daytime di Maria de Filippi per corteggiare Gemma Galgani si è presto rivelato diverso da come si è descritto. La conoscenza con Gemma non è andata a buon fine e l’ex cavaliere ha spostato la sua attenzione sulle altre donne presenti nel parterre femminile. Dopo essere uscito con varie dame sembrava essere molto interessato a Carla, ma la relazione è diventata burrascosa soprattutto perchè la dama si è sentita offesa dai suoi modi di fare.

In seguito ha corteggiato Clea, che però ha scelto di rifiutare le sue attenzioni. L’atteggiamento di Biagio è stato posto sotto esame in più circostanze. In particolare il suo modo di fare ha portato alcune delle dame presenti nel parterre a lamentarsi. Vista la situazione, decisamente degenerata Maria de Filippi ha invitato Biagio a prendersi un momento di pausa, gli ha poi chiesto di lasciare lo studio.

L’avventura a Uomini e Donne per l’ex cavaliere si è conclusa in modo davvero inatteso e questo ha lasciato perplessi anche i telespettatori che hanno provato appieno la scelta di Maria de filippi di cacciarlo. E’ oggi evidente che Biagio non aveva nessuna intenzione di cercare l’anima gemella. Il suo intento era di rimanere in tv per alimentare i suoi canali social di like e visualizzazioni.

Biagio di Maro, canale Tik Tok da più di 20mila follower

Ma cosa fa oggi Di Maro? Tornerà mai alla corte di Maria de Filippi. E’ certo che l’ex cavaliere ha trovato un’attività molto remunerativa : ha aperto un canale Tik Tok a cui dedica gran parte della sua giornata. L’ex cavaliere è infatti sbarcato da tempo sulla piattaforma social più giovane e a quanto pare è molto bravo a gestire il suo profilo. L’ex cavaliere ha debuttato su Tik Tok già da qualche mese e ha conquistato numeri inaspettati. Il canale di Biagio conta più di 20mila follower, un numero considerevole che sta dando anche i suoi frutti.

Sul suo profilo Biagio pubblica momenti della sua vita privata; dalla sua giornata di lavoro, il tempo libero e gli incontri occasionali Biagio è molto attivo e riceve tantissimi like e cuoricini. Per il momento ha collezionato ben 55mila like, tutti destinati a crescere. Grazie ai social le persone potranno vedere com’è quando è lontano dalle telecamere: chi lo ha definito bugiardo e farfallone dovrà ricredersi.