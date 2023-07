Marta Fascina età, dove vive, eredità, lavoro, studi: tutto su di lei

Chi è precisamente Marta Fascina? Sono state svelate alcune curiosità in più sulla sua vita privata e professionale.

La donna è diventata nota grazie alla sua relazione con Silvio Berlusconi: è infatti stata l’ultimo amore dell’ex Premier, scomparso improvvisamente il 12 giugno a seguito di una grave leucemia. Marta lo ha supportato negli ultimi suoi anni e gli è stato accanto fino all’ultimo giorno di vita, dato che è stata una presenza fissa nel reparto in cui era ricoverato.

Non tutti sanno però che la Fascina è sempre stata molto attiva nel mondo della politica, e che ha alle spalle una carriera ricca di successi e ottimi risultati. Sono in molti a chiedersi però cosa abbia fatto prima della popolarità e come sia avvenuto l’incontro con Berlusconi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Marta Fascina, dagli studi al debutto in politica: la sua carriera

Tutti conoscono Marta per la sua storia d’amore con Silvio Berlusconi, ma prima di incontrare il Cavaliere ha fatto una gavetta lunga anni. Nata nel 1990 in Calabria, ha vissuto da piccola a Portici (Napoli) dove si è trasferita con la sua famiglia: sua madre si chiama Angela Della Morte ed è un’ex insegnante attualmente in pensione, mentre suo padre lavora come cancelliere presso il Tribunale di Napoli.

Da sempre appassionata di studio, la Fascina ha conseguito una laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma e proprio lì è iniziato il suo lungo percorso professionale. Dopo aver ottenuto il titolo di studio, ha infatti lavorato come addetto stampa de Il Giornale ma ha anche collaborato per varie testate giornalistiche minori.

Nel 2013, si è invece candidata con il Popolo delle Libertà presentandosi alle elezioni di Portici. All’epoca ottenne solamente 58 voti ma decise comunque di restare nel partito, scegliendo in seguito di passare a Forza Italia. Marta Fascina ha anche lavorato come press officer and public relation specialist per il Milan e, proprio grazie a questa esperienza lavorativa, ha conosciuto Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. La stessa è stata in seguito nominata deputata del collegio plurinominale Campania 1-01 e si è candidata con Forza Italia, stringendo così un legame molto forte con Berlusconi.

Marta Fascina e la sua vita privata: l’amore per Silvio Berlusconi

La loro relazione è iniziata dopo la fine della storia d’amore tra l’ex Premier e Francesca Pascale, che si è in seguito sposata con la cantante Paola Turci. I due hanno così iniziato un legame amoroso nel 2020, ufficializzando l’unione durante il lockdown, e “sposandosi” per finta il 19 marzo 2022.

Il falso matrimonio ha infatti rappresentato una festa simbolica che Berlusconi aveva definito più volte “festa dell’amore“. Tra i due non c’è infatti mai stato alcun vincolo legale, ma la coppia ha comunque voluto suggellare il proprio amore con una celebrazione. L’evento si è tenuto a Villa Gernetto, in Lombardia, e ha visto la presenza di circa 60 invitati.