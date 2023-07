Ambra Angiolini, il figlio Leo è cresciuto e ormai è persino più alto di lei: la tenera foto insieme

Ambra Angiolini ha pubblicato uno scatto con suo figlio Leonardo, e i fan sono impazziti: eccoli bellissimi, insieme.

La showgirl è sicuramente una delle più amate del panorama televisivo italiano, proprio perché ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto con il suo talento e con la sua personalità, grazie a cui si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo. Diventata nota con la trasmissione Non è la Rai molti anni fa, la sua carriera è stata da allora piena di esperienze e ottimi risultati.

La sua vita non è però solo lavoro, ma anche amore e famiglia. Dalla relazione che ha avuto in passato con Francesco Renga, sono infatti nati i suoi due figli Jolanda e Leonardo. La soubrette ha mostrato proprio quest’ultimo sui suoi profili social, e molti non hanno fatto a meno di notare la netta somiglianza tra i due.

Ambra Angiolini con il figlio Leo: la foto è boom di like

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la soubrette ha condiviso con i fan un momento speciale vissuto con il suo adorabile figlio. E’ quindi apparsa teneramente abbracciata al dolce Leonardo, mentre mostra ai followers il grande amore che sente per lui. “Arrabbiati pure. Ti Leo tantissimo“, ha infatti scritto lei come didascalia del post. I suoi seguaci hanno quindi subito notato come i due si assomiglino davvero molto, e si sono anche resi conto dello splendido legame che c’è tra i due. Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per commentare e per complimentarsi con loro.

“Vedo del Leo in questa Ambra“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Quanto è bello Leonardo”, “Brava Ambra, sei forte”, “Siete bellissimi”. Tutti hanno quindi espresso un proprio commento sul bel Leonardo, che è nato nel 2006 dalla storia d’amore tra Ambra e Francesco Renga. Il ragazzo è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori.

Non ha infatti alcun profilo social, ma compare spesso sull’account della sua mamma. Attivissima sui social, la Angiolini pubblica infatti molte volte scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che la seguono sempre con molto affetto e che la supportano in ogni progetto. La showgirl è infatti sempre molto amata dal grande pubblico italiano.