Marco Liorni, chi è e cosa fa la sua bellissima moglie

Marco Liorni è follemente innamorato di sua moglie, e molti fan si sono chiesti molte volte chi sia e cosa faccia la fortunata donna.

Il conduttore è sicuramente uno dei più amati del piccolo schermo italiano, proprio perché è riuscito subito ad attirare l’attenzione del grande pubblico. Complici sono stati la sua simpatia ed energia, con cui si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo.

Il volto Rai ha raggiunto il successo in Rai grazie al quiz game Reazione a Catena e al tv show Italia Sì! che è andato in onda per la prima volta nel 2018. Chi è quindi la donna che ha conquistato il cuore del presentatore? Ecco qualche curiosità su di lei e su come i due si siano conosciuti.

Marco Liorni e l’amore per Giovanna: chi è e cosa fa lei

Il conduttore è oggi molto innamorato di sua moglie, che si chiama Giovanna Astolfi e che è sempre stata molto riservata. La coppia si è incontrata per la prima volta negli anni 2000 e, nel corso di un’intervista, lui ha confessato di aver conosciuto sua moglie sotto gli uffici di una radio in cui ha lavorato per un breve periodo. A quanto pare, il conduttore la stava quasi investendo con l’auto e ha dovuto subito inchiodare.

Ha così svelato di aver iniziato a parlare con lei e di essere rimasto colpito dal fatto che lo guardasse dagli occhi e del suo carattere sempre positivo. Tra di loro è nata inizialmente una semplice amicizia, che si è trasformata in seguito in amore. I due sono così andati a vivere sotto lo stesso tetto e, nel 2014, si sono sposati negli Stati Uniti mettendo poi al mondo le due figlie Emma e Viola.

Si hanno poche informazioni sulla Astolfi, dato che la donna ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che è una giornalista e che si è specializzata nell’ambito della salute. Proprio per la sua voglia di riservatezza, non è molto attiva sul web e pare che non abbia alcun profilo social su cui pubblicare parti della sua quotidianità.

Si sa inoltre che la donna non è mai stata sposata prima di lui e che vive con il marito dal 1997, in un quartiere di Roma, che sarebbe anche il quartiere di origine del volto Rai. Marco Liorni ha però parlato molto spesso di lei nel corso di varie intervista, definendosi innamoratissimo di sua moglie e dei suoi figli.