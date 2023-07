Antonella Clerici curiosità: che titolo di studio ha la conduttrice. La laurea che non ti aspetti

Qual è il titolo di studio di Antonella Clerici? La conduttrice ha fatto un percorso professionale che non è rimasto indifferente ai fan.

Il noto volto Rai è sicuramente uno dei più amati del panorama televisivo italiano, proprio perché lei è riuscita subito a fare breccia nei cuori di migliaia di persone. Il merito è senz’altro del suo talento e della sua personalità, con cui ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Numerosi sono stati i suoi programmi televisivi, che le hanno permesso di farsi conoscere in tv e di collezionare diverse esperienze nel piccolo schermo. Molti fan si sono però chiesti spesso quale sia stato il suo percorso di studi, ed è stata così svelata qualche curiosità in più a riguardo.

Antonella Clerici e il titolo di studio: ecco dove si è laureata

La conduttrice ha alle sue spalle un percorso pieno di successi e ottimi risultati, che l’hanno portata a diventare una delle donne più amate dello spettacolo italiano. Si ricordano esempio i programmi sportivi a cui ha inizialmente preso parte, gli eventi in prima serata su Rai 1 fino ad arrivare alla celebre Prova del Cuoco che l’ha resa ancor più nota in tv.

Non tutti sanno però che, prima di raggiungere tutto questo successo, la Clerici ha approfondito un ambito molto diverso da quello artistico. La presentatrice si è fatti laureata, raggiungendo il massimo dei voti, presso la facoltà di Giurisprudenza. Una materia, questa, che si discosta completamente dal lavoro che ha poi deciso di perseguire.

La Regina del tv show E’ sempre mezzogiorno voleva infatti all’inizio diventare un magistrato ma, grazie al contatto di una sua compagna di classe, ha conosciuto il mondo della televisione e si è completamente invaghita del piccolo schermo. E’ stato così che ha preso la decisione di iniziare una gavetta dapprima come cronista e poi come annunciatrice televisiva: un’esperienza, questa, che l’ha fatta avvicinare al mondo dello spettacolo e che non l’ha fatta più andare via. Sono infatti stati tanti i progetti che la Clerici ha più volte proposto al pubblico e che hanno avuto un grande successo.

La conduttrice è anche salita in passato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, a cui ha preso in parte in qualità di conduttrice e co-conduttrice. Una carriera piena, la sua, che le ha permesso di vivere pienamente il suo più grande sogno, cioè quello di diventare una professionista dello spettacolo.