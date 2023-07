Uomini e Donne, la nuova stagione è già in partenza: tre nuovi tronisti e la data della messa in onda

Uomini e Donne, il Dating show di Maria De Filippi sta per ripartire con le nuove registrazioni, previste a partire dal 28 agosto in poi.

Tra poche settimane, il programma di punta Mediaset, tornerà sul piccolo schermo, per la gioia dei tanti fan, che nel periodo estivo rimpiangono a gran voce le vicissitudini sentimentali dei protagonisti.

In attesa di scoprire i colpi di scena della nuova stagione, sui social è già esploso il toto nome dei possibili nuovi tronisti dell’edizione 2023/2024. Tra i papabili, spiccano alcuni nomi, tra i quali Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera. Il ragazzo romano ha infatti preferito conoscere a telecamere spente la sua antagonista Carola Carpinelli.

Una frequentazione che però è terminata dopo qualche mese, anche se i rumors, proprio negli ultimi giorni stanno parlando di un possibile riavvicinamento tra i due. La ragazza gestisce un negozio di abbigliamento a Siena ed è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla stessa padrona di casa, Maria De Filippi, che sin da subito ne ha apprezzato la sensibilità e spontaneità.

Altro nome, sempre tra i protagonisti della scorsa edizione è quello di Alessandra Fumagalli. Bionda, tutta curve, 28 anni, è stata la scelta del tornista Luca Daffrè. I due, successivamente ad una scelta improvvisa e del tutto inaspettata hanno deciso di uscire insieme dal programma. Il milanese, che si è dichiarato molto innamorato tanto da parlare di un colpo di fulmine, è stato però lasciato. La love story è infatti naufragata dopo qualche settimana a causa, come dai diretti interessati dichiarato, di incomprensioni caratteriali insormontabili.

Ultima possibilità, Christian De Carlo è stato invece la scelta di Nicole Santinelli, il ragazzo è stato apprezzato dal grande pubblico per la sua sensibilità e bontà d’animo. La sua storia con la tronista è tristemente naufragata e a darne notizia qualche settimana fa è stato proprio lui, attraverso una storia Instagram, tra lacrime e voce smorzata.

Il trono over cambierà?

I rumors parlano di un rinnovamento, di un cambiamento che toccherà proprio gli under. In realtà, pare che il parterre, sia maschile che femminile, almeno stando alle voci che circolano tra gli addetti ai lavori non dovrebbe subire cambiamenti notevoli.

Gemma Galgani e le sue vicissitudini sentimentali sarà nuovamente protagonista anche della prossima edizione, così come l’ormai storico cavaliere Armando Incarnato e la dama Roberta di Padua. Confermati anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, senza la cui presenza il dating show non avrebbe lo stesso appeal.