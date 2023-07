Matrimonio in vista? 5 oggetti di design per un regalo sotto i 100 euro

Un invito al matrimonio e non sai cosa regalare agli sposi? Ecco alcune idee imperdibili sotto la soglia dei 100 euro.

Il matrimonio rappresenta il più bel giorno della propria vita. Campane a festa per gli sposi e le rispettive famiglie sono in gran fermento assicurandosi che l’evento sia perfetto, in ogni suo dettaglio. Dalla cerimonia al ricevimento, molteplici gli aspetti da trattare tra cui le partecipazioni, il pranzo di nozze e la scelta dell’abito, il momento più emozionante per la futura consorte e i genitori, non riuscendo a trattenere le lacrime alla visione della loro bambina pronta a spiccare il volo.

Anche da parte degli invitati si percepisce stupore e sorpresa nonché panico proprio perché si è sempre indecisi su quale outfit indossare, seguendo le ‘regole’ della tradizione. Ma non solo tale questione poiché emerge un problema ancor più imminente: difatti non ci si può presentare a mani vuote per cui cosa regalare agli sposi novelli?

Difficile scelta, soprattutto se non si fa parte della stretta cerchia di amici e parenti quindi li si conosce poco. Niente paura! In soccorso ecco alcuni preziosi consigli, da non sottovalutare, riguardanti oggetti innovativi e di design come papabili idee per un bellissimo regalo di nozze, accessibili a tutte le tasche.

Matrimonio, 5 idee regalo sotto ai 100 euro per stupire gli sposi

Apertasi ormai la stagione dei matrimoni, si denota ogni qualvolta una minuziosa organizzazione che comincia mesi e mesi prima del giorno fatidico. Trattative e prenotazioni, per non parlare delle faticose seppur emozionanti prove trucco, al fine di rendere la sposa una bellissima principessa. Ogni minimo dettaglio ricercato con cura così come anche i regali. Consuetudinariamente si punta sull’argenteria, un dono classico per le nozze oppure elettrodomestici ma non si esclude un pacchetto viaggi per una luna di miele da favola.

Ci si può davvero sbizzarrire, cercando di andare incontro alle preferenze dei diretti interessati, per quanto il più delle volte gli articoli della casa hanno la meglio poiché simboleggiano il futuro nido d’amore. A questo proposito la tiktoker, Alessia Colonna ha proposto 5 oggetti di design, sotto i 100 euro, al fine di fornire ispirazione per tali occasioni in cui generalmente la fantasia viene a mancare, sia per l’emozione oppure perché semplicemente si è a corto di idee. Di seguito si riporti il breve elenco:

‘Merdolino’ di Alessi : nome ludico, tipico dei cartoon, trattasi dello scopettino per il bagno , in versione giocosa e colorata, disegnata da Stefano Giovannoni, rappresentando un arbusto pronto a sbocciare nel suo vaso. Prezzo € 55 ;

: nome ludico, tipico dei cartoon, , in versione giocosa e colorata, disegnata da Stefano Giovannoni, rappresentando un arbusto pronto a sbocciare nel suo vaso. ; Dalù di Artemide : lampada da tavolo, proposta in una nuova riedizione , mantenendo comunque lo stile originario del designer Vico Magistretti. Declinabile in diversi colori e composta da scocca in materiale termoplastico stampato, il suo costo si aggira sugli € 84 ;

: , mantenendo comunque lo stile originario del designer Vico Magistretti. Declinabile in diversi colori e composta da scocca in materiale termoplastico stampato, ; Cavatappi Anna G. di Alessi: realizzati da Alessandro Mendini, iconico cavatappi rappresentato dalla figura cult della faccina che sorride , oggi disponibile in diverse varianti, anche nell’autoritratto del designer stesso. Il prezzo si attesta intorno a € 50 ;

realizzati da Alessandro Mendini, , oggi disponibile in diverse varianti, anche nell’autoritratto del designer stesso. ; PL1 lamp di Sowden : lampada portatile e ricaricabile, adatta per un uso sia interno che esterno e disponibile in 4 colori, disegnata dal britannico George Sowden. Un’ampia collezione che prevede diverse dimensioni, quella più ‘piccola’ costa € 69 ;

: adatta per un uso sia interno che esterno e disponibile in 4 colori, disegnata dal britannico George Sowden. Un’ampia collezione che prevede diverse dimensioni, ; Tazze, bicchieri, specchi e piatti firmati Seletti: l’imbarazzo della scelta tra innovative illustrazioni e magnifici colori, trattasi di pezzi unici, al fine di arredare la propria casa con un tocco di originalità. Il costo varia da € 18 a € 24.

Estrosi e magari non in linea con la tradizione ma si assicura una reazione di pura meraviglia, rendendo così la propria dimora un piccolo gioiello di design.