Laura Pausini e Anna Tatangelo: dissapori a causa della chirurgia estetica

Tra Laura Pausini e Anna Tatangelo ci sono stati dei dissapori proprio per la chirurgia estetica, il gesto della prima non è piaciuto all’ex compagna di Gigi D’Alessio: cosa è accaduto tra le due artiste.

Forse non tutti sanno che tra Laura Pausini e Anna Tatangelo ci sarebbe una certa antipatia dovuta a una serie di dissapori a causa della chirurgia estetica. L’ex compagna di Gigi D’Alessio non avrebbe gradito il comportamento della collega.

Non si sarebbe mai aspettata che la Pausini si comportasse in questo modo nei suoi confronti e invece è accaduto e lei pare proprio ci sia rimasta male. Cosa è accaduto tra le due famose cantanti.

Lite tra Laura Pausini e Anna Tatangelo? La spiegazione dell’ex di Gigi D’Alessio

E’ stata proprio Anna Tatangelo a raccontare cosa è accaduto tra lei e Laura Pausini più di 10 anni fa. Era il 2011 e l’ex di Gigi D’Alessio racconto l’episodio che non le piacque nella sua autobiografia “Ragazza di periferia”. In alcune pagine spiegò cosa accadde con la sua collega.

Secondo quanto spiegato da lady Tata la Pausini la invitò al concerto “Amiche per l’Abruzzo” per sostenere le popolazioni terremotati, la Tatangelo all’ultimo momento dovette rinunciare per dei problemi di salute ma poi pare che scoprì che Laura Pausini cantò una sua canzone prendendola un po’ in giro.

“Nello specifico cantava che il suo fidanzato, Paolo Carta, era più bello del mio e che il suo seno naturale non poteva essere paragonato alle miei tette finte“, questo il racconto di Anna Tatangelo. La cantante ha poi aggiunto che la Pausini sarebbe andata avanti con “altre cattiverie incomprensibili gratuite“. Motivo per cui l’ex di Gigi D’Alessio ha aggiunto che non poteva considerare la Pausini la sua migliore amica, augurandosi che un giorno magari avrebbero chiarito.

Molti anni dopo in un’intervista a Le Belve è tornata a parlare della questione minimizzandola tantissimo. Alla Fagnani che incalzava con le domande ha in realtà detto che Laura Pausini secondo lei scherzava. La Tatangelo è sembrato quasi che volesse mettere a tacere la questione e non parlarne più, probabilmente per evitare ulteriori polemiche. Ad ogni modo non pare che lei e la Pausini siano grandi amiche.

Ma quel gesto della Pausini, stando perlomeno a quanto lady Tata anni fa ha scritto nella sua biografia, proprio non l’è piaciuto e l’ha delusa non poco perché non si sarebbe aspettata una cosa del genere da una collega.