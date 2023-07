Iva Zanicchi e la nipote Virginia, due gocce d’acqua: la foto impressionante

Iva Zanicchi ha di recente mostrato una foto con sua nipote Virginia: i fan hanno subito notato la netta somiglianza tra le due.

La cantante è sicuramente una delle più amate del panorama televisivo italiano, proprio grazie al suo talento e alla sua personalità. E’ infatti riuscita subito a fare breccia nei cuori di migliaia di italiani, che non possono fare a meno di ascoltare le sue canzoni, diventate tutte delle vere e proprie hit di successo.

Tutti i brani sono infatti intramontabili e continuano ad essere cantati da numerosi ascoltatori. La Zanicchi si è recentemente mostrata in compagnia di sua nipote Virginia, e la foto ha fatto il book di like: eccole, bellissime, insieme.

Iva Zanicchi con sua nipote Virginia: chi è lei e cosa fa

L’amatissima cantante italiana ha condiviso sui social qualche momento trascorso in compagnia di sua nipote, a cui è molto legata e che è stata definita dai fan la sua esatta fotocopia. La ragazza ha 20 anni, ama cantare e vorrebbe seguire le orme della sua nonna, com’è stato più volte raccontato nel corso di varie interviste. La giovane Virginia non è infatti affatto nuova al piccolo schermo, dato che è stata ospitata diverse volte in alcuni talk show come Domenica In e Verissimo.

“Mia nonna è un’ispirazione”, disse infatti lei ai microfoni di Mara Venier, “poter raggiungere quello che ha conquistato lei nella sua vita sarebbe un sogno“. Nata nel 2002, Virginia è appunto la figlia di Michela Ansoldi, unica figlia nata dal matrimonio di Zanicchi con Antonio Ansoldi.

La giovane artista studia inoltre all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, ed è apparsa nel piccolo schermo in occasione dello show dedicato ai 60 anni di Iva Zanicchi. Proprio quel giorno, la cantante parlò della meravigliosa musicalità posseduta da sua nipote, e la definì una ragazza eccezionale, molto seria e posata. Virginia è stata anche ospite del talent show Ballando con le Stelle a cui ha preso parte per fare una sorpresa a sua nonna, che era una dei concorrenti.

“E’ sempre stata una fonte di grande ispirazione per me”, ha infatti detto lei parlando di Iva e affermando che, grazie a lei, si è appassionata alla musica. “Ricordo quando andavo a casa sua da piccola e cantavamo insieme”, ha infine concluso lei, “si è instaurato un rapporto splendido tra noi due”. Lo scatto di entrambe sta quindi adesso facendo il giro del web ed è subito diventato virale. “Uno scatto a Ibiza con mia nipote Virginia“, ha scritto lei come didascalia del post, attirando così l’attenzione di tutti i suoi followers.