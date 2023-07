Le unghie più trendy di questa estate 2023: i colori perfetti da sfoggiare in spiaggia

La parola d’ordine per la manicure dell’estate 2023 è semplicità, la nail art è al minimo con un effetto molto naturale.

Se gli altri anni eravamo abituati a colori sgargianti e anche particolari, unghie lunghissime ed effetti di ogni tipo, quest’anno cambia tutto.

Colori pastello, unghie corte ed effetto principesco che richiama molto quello delle reali che da sempre adottano questo tipo di manicure.

Unghie: il trend per l’estate 2023

Le proposte sono molto belle quindi semplicità non vuol dire banalità ma semplicemente la ricerca di una cosa differente che predilige i colori pastello e le tinte chiare, dimensioni differenti e più naturali, niente colori o brillantini eccessivi e in generale una lavorazione dell’unghia che segue anche la sua tradizionale formazione.

Il primo trend da seguire per l’estate è sicuramente quello del nude look quindi un finish molto sobrio, minimal con half moon opaca e molto sobrio. Questo è certamente il più amato di tutti, che slancia l’unghia e la rende molto elegante. Le unghie estive con smalto nude sono il vero effetto per l’estate, questo non vuol dire rinunciare al colore semplicemente optare per tinte pastello quasi impercettibili come rosa o azzurro.

Una variante che piace è quella delle tonalità mare quindi smalto colorato ma riprendendo i colori della natura come azzurro, turchese, verde. Resta sempre il color il trend che non passa di moda quindi unghie differenti e tutte colorate, in questo caso però invece di scegliere tonalità accese, si possono acquistare dei colori opachi. Il french è di tendenza ma questa volta colorato quindi unghie molto squadrate e non rotonde con colori di ogni tipo. Un colore che fa tendenza sembra essere il giallo, come mostrano le dive che sfoggiano questa tinta molto particolare ed effettivamente anche molto estiva.

I colori pop sono il pezzo forte anche con sfumature tono su tono, in questo caso però riuscire a farle a casa è veramente difficile. Sicuramente un colore unico è molto più facile da applicare a livello fai da te ma quando si parla di sfumature o french colorato, meglio lasciar fare a un professionista.

In alternativa il look più semplice è quello con un’unghia ben quadrata, molto corta quindi a bordo con la pelle e con un semplice smalto trasparente per dare luminosità senza colorare, quindi lasciando intravedere normalmente l’unghia sottostante oppure un colore rosso che, per manicure e pedicure, è un classico senza tempo soprattutto dai 30 anni in poi.