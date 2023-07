Benedetta Parodi e Fabio Caressa: notizia meravigliosa dalla figlia Eleonora (e arriva il premio per lei)

Tutti felici per Eleonora, la figlia di Benedetta Parodi e di Fabio Caressa: avete visto che cosa ha fatto? Che notizia pazzesca!

Quella composta da Fabio Caressa e da Benedetta Parodi è una delle coppie più chiacchierate in assoluto. Nel corso degli anni i due artisti hanno sempre mantenuto un certo riserbo per quanto riguarda la loro vita privata, nonostante la fama di entrambi. Ma è negli ultimi anni che i loro figli, diventarti ormai grandi, hanno iniziato ad esporsi sui social.

A farlo sono state soprattutto le prime due figlie della coppia, Matilde ed Eleonora. Per quanto riguarda Diego, ancora piccolo, i social sono solo un lontano appannaggio. Le due sorelle, invece, appaiono spesso con foto e video, che amano condividere non solo sui propri profili ma anche su quelli dei genitori.

In particolare Eleonora, la seconda figlia di Caressa e della Parodi, ha attirato l’attenzione di recente proprio per quanto ha condiviso sui social. Qui la giovane, che ha appena 19 anni, ha condiviso una notizia che non è di certo passata inosservata. Avete visto di che cosa si tratta?

Eleonora Caressa, sui social incuriosisce tutti

A rendere pubblica la notizia è stata la stessa Eleonora, che non manca mai di interagire con i suoi fan per mezzi di Instagram. Proprio qui di recente la giovane ha pubblicato alcune storie, con le quali ha voluto dare una splendida notizia ai tanti fan che la seguono.

La secondogenita della famiglia Caressa-Parodi ha da poco sostenuto l’esame per la patente, cominciando sui social il risultato. “Alla fine mi hanno promosso”, ha scritto la giovane su Instagram, sullo sfondo di una bella bevanda fresca. Come premio, una Vespa rossa!

Classe 2004, Eleonora Caressa è nata a Milano ed è la seconda figlia della conduttrice e del cronista sportivo. Nonostante la notorietà dei genitori, la giovane ha mantenuto sempre in certo riserbo sulla sua vita privata. Di recente la ragazza è apparsa in tv insieme alla mamma e alla sorella maggiore Matilde, ospiti a Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin, mamma e figlie si sono raccontate, portando alla luce il loro splendido rapporto fatto di complicità e tanto rispetto.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono sposati da diversi anni, più precisamente dal 1999. Oggi i due artisti sono genitori di 3 splendidi figli: Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). Solo qualche giorno fa la coppia di artisti è stata protagonista dei social, a causa di un filmato pubblicato proprio dal noto cronista. Caressa, infatti, ha voluto stupire la moglie per il loro anniversario di matrimonio, sorprendendola con un bel mazzo di fiori.