Avete mai visto Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini? Il siparietto in auto con la madre è imperdibile

Lorella Cuccarini, una donna di charme e talento ma avete mai visto la figlia Chiara? Il video con la madre è esilarante.

Conclusasi un’altra incredibile edizione di Amici, ancora una volta ricca di emozioni, Lorella Cuccarini può godersi finalmente il meritato riposo, dedicandosi al suo format sul canale Youtube e qualche giorno di vacanza, in attesa di ritornare in pista. Infatti, in questi ultimi giorni si è respirata aria di suspense per quanto riguarda il suo destino professionale poiché si è pensato potesse dire addio a Maria De Filippi per un progetto targato Rai. Ebbene, falso allarme: la showgirl non ha nessuna intenzione di lasciare il talent show, come confermato più volte dalla medesima.

Il programma di Canale 5 rappresenta una ventata di freschezza e una rinascita artistica a cui non potrebbe mai rinunciare, ora che ha trovato il giusto equilibrio. Inoltre seguire giovani talenti nel loro percorso non ha prezzo, ottenendo così grandi soddisfazioni. I fan l’amano, aspettando con trepidazione l’autunno per rivederla presto in televisione, volteggiando come una libellula. Date le sue ammirevoli qualità, ci si chiede se i figli le abbiano ereditate, magari sviluppando ineguagliabili capacità in ambiti simili, sempre legati al mondo dello spettacolo.

Soprattutto Chiara Capitta, sovente apparsa sui social, esibendo così abilità canore, ha incantato il pubblico. L’avete mai vista? E’ tutta la mamma e insieme hanno realizzato un video davvero imperdibile.

Lorella Cuccarini e la figlia Chiara in un video: i fan in delirio

L’indimenticabile de La Notte Vola ha sempre cercato di mantenere una stabilità tra la propria vita privata e la sfera professionale, coinvolgente gli ammiratori stessi. Felicemente sposata con Silvio Testi, pseudonimo di Silvio Capitta, produttore e autore televisivo, conosciutisi dietro le quinte di Fantastico, da quel momento non si sono più lasciati.

A riguardo, Lorella ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al settimanale Oggi, raccontando il loro primo appuntamento: “uscivamo con amici a cena, al cinema. Una sera propose Sogni di Akira Kurosawa e accettai solo io. Di lì a poco mi chiese di sposarlo“.

Un amore longevo dalla cui unione sono nati Sara, Giovanni nonché i gemelli Chiara e Giorgio, oggi tutti giovani adulti. In particolare l’ultimogenita della coppia appare spesso sul profilo social della mamma, esibendosi insieme, come quella volta che hanno cantato Due Vite di Marco Mengoni al pianoforte, destando una standing ovation virtuale.

Recentemente le due bellissime si sono rese protagoniste di un video che tuttora sta facendo il giro del web, suscitando brio e simpatia. Difatti, la ragazza, rispondendo alla domanda di un utente in cui le chiede se abbia ereditato l’amore per il ballo, si rivolge a sua madre che sta ridendo.

Anche Chiara si lascia andare, contagiata dalla risata di mamma Lorella, la cui reazione farebbe presupporre quanto in realtà la sua ‘bambina’ abbia altre qualità non riguardanti il mondo artistico, anche se il timbro vocale sembra quello di un usignolo.

Non a caso, dalle informazioni personali sul profilo di Chiara, si può dedurre la sua professione ovvero content creator e Social Media Manager nonché founder della Meros Agency, un’agenzia di marketing e comunicazione. Inclinazioni differenti ma un talento probabilmente nascosto, magari proprio il canto, materia di insegnamento della splendida Cuccarini ad Amici.

Una vera benedizione i figli, proprio come la stessa conduttrice ha dichiarato sui social, ammettendo quanto il suo desiderio più grande sia quello di giocare e godere i suoi ragazzi perché senza di loro “la mia vita sarebbe diversa“.