Giulia Michelini ‘scomparsa’ dai social: la notizia completamente inattesa

L’attrice iconica nella serie Rosy Abate torna a far parlare di sé dopo circa 8 mesi di assenza dai social. Scopriamo la notizia recente.

Giulia Michelini è da molto che non si fa sentire sui social e per questo motivo i suoi fan si stanno chiedendo quando ritornerà in televesione. L’attrice nasce a Roma nel 1985 da madre e padre napoletani. Da ragazza faceva parte di una squadra agonista di ginnastica artistica ed è proprio qui che viene notata da un produttore cinematografico. Si avvicina a questo mondo piano piano, fino a quando non debutta nel 2002 nella serie Distretto di Polizia.

Il suo successo, però, lo ottiene grazie alla serie Rosy Abate, trasmessa dal 2017 fino al 2019. Una storia ideata da Pietro Valsecchi, realizzata come spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi. Di questo telefilm sono state realizzate due stagioni, la prima incentrato sul presente di Rosy, la seconda sul suo passato. Oggi torniamo a parlare di lei dopo la recente notizia che la vede alle prese con un prossimo lavoro.

Giulia Michelini e i suoi prossimi progetti

Giulia Michelini sembra essere stata scelta per il nuovo film di Stefano Lorenzi, ovvero Afrodite. La ragazza pare collaborerà per la prima volta a stretto contatto con Ambra Angiolini. Il set si trova a Favignana, ma al momento si hanno ancora poche notizie. Nel frattempo l’attrice romana pare essersi presa anche una sosta ad Erice con il compagno Andrea Bosca.

Il film Afrodite sarà di tipo drammatico e si tratterà della seconda opera del regista che nel 2012 debuttò al cinema con I Calcianti, un film che metteva al centro il calcio storico fiorentino. Lorenzi ha anche fatto da regista e produttore alla fiction Mediaset L’Ora – Inchiostro con Piombo. Questo film scritto insieme ad Alessandro Nicolò, rappresenterà il suo prossimo impegno lavorativo e sarà prodotto da GreenBoo Production.

La protagonista del racconto sarà Ambra Angiolini che ha già dato un annuncio sul suo Instangram. L’attrice torna dopo il film La notte più lunga dell’anno e la serie Le fate ignoranti, distribuita su Disney Plus. Per quanto riguarda Giulia Michelini ritornerà a lavorare con Lorenzi, dopo aver già partecipato nel film Calcianti.

Della trama, invece, al momento non si sa molto, infatti sembra essere ancora un segreto. Sappiamo solo che esistono già altri film precedenti che condividono lo stesso titolo, il più famoso è quello di Marco Bonnard Afrodite Dea dell’amore. Quindi si presuppone che le vicende faranno riferimento proprio al mito legato ad Afrodite.