Rai, nonostante la messa in onda delle repliche arriva la decisione: non andrà in onda la seconda stagione

Grandi cambiamenti in Rai per la prossima stagione televisiva. Ebbene anche la Tv di Stato, come Mediaset, sta apportando una grande rivoluzione e l’amata serie televisiva non andrà più in onda.

La notizia che arriva da viale Mazzini sicuramente non piacerà ai fan della serie televisiva le cui repliche stanno andando in onda proprio in questo momento. Un fulmine a ciel sereno che nessuno si sarebbe immaginato.

La Rai ha deciso di non mandare in onda la seconda stagione di una serie tv che era tanto piaciuta al pubblico, la decisione è ormai presa ei fan non possono far altro che accettarla.

La Rai non manderà in onda la seconda stagione della serie: la decisione è presa

La Rai ha deciso che non manderà in onda la seconda stagione di “Scomparsa”, serie tv che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Una decisione inaspettata che coglie di sorpresa tutti i fan.

Anche perché proprio in questo momento la Rai sta mandando le repliche della prima stagione, scelta che ha lasciato credere a una continuità della serie. Ma non sarà così, da viale Mazzini hanno deciso di non proseguire quest’esperienza, decisione che farà adirare non poco tutti i telespettatori che si erano appassionati alla trama.

Non si sa se la scelta sia stata dovuta da logiche produttive, per cui si è preferito investire su altro o se è una ragione di ascolti che non sono andati tanto bene. Se così fosse, però, perché trasmettere le repliche di Scomparsa? Da comprendere se sia una scelta definitiva o se magari in futuro si deciderà di proseguire con lo sceneggiato.

Intanto Vanessa Incontrada sarà su Canale5 con Fosca Innocenti mentre Giuseppe Zeno lo rivedremo sicuramente nella prossima stagione di Mina Settembre. La Rai ha deciso di dare più spazio a serie televisive di successo come Mare Fuori e Doc-nelle tue mani, entrambe hanno avuto ascolti record e appassionato moltissimo il pubblico.

Mare Fuori si sta girando proprio in questi mesi a Napoli e i fan della serie non vedono l’ora di sapere cosa accadrà agli amati protagonisti. Anche se pure qui non mancheranno addii e nuovi ingressi. Le novità anche a viale Mazzini saranno tante, proprio come accadrà in Mediaset, il palinsesto sarà totalmente rivoluzionato. Non ci resta che aspettare la ripresa a settembre e scoprire tutte le sorprese che ci attendono, da nuovi programmi a cambiamenti di conduzione, ne vedremo delle belle.