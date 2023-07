Pochi sanno il motivo per cui Maria De Filippi non ha figli naturali: fu proprio lei a svelarlo in una toccante intervista

Maria De Filippi è la mamma adottiva del giovane Gabriele, ma qual è il motivo per cui non ha figli naturali? Eccolo svelato.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto con la sua originalità e determinazione, grazie a cui si è fatta spazio nel mondo televisivo. Celebri sono infatti diventati i suoi numerosi programmi come Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne. Tutti prodotti, i suoi, che riscuotono sempre un grande successo.

Molti fan si sono chiesti spesso perché la presentatrice non abbia mai avuto figli naturali, ed è stata proprio la diretta interessata a rivelarlo nel corso di un’intervista.

Maria De Filippi e la maternità naturale mancata: perché non ha figli naturali

La conduttrice Mediaset non ha mai avuto figli naturali ma, con il marito Maurizio Costanzo, ha deciso di adottarne uno: noto è infatti diventato Gabriele Costanzo, che è entrato nella loro famiglia nel 2004 e che oggi lavora anch’egli nel mondo della televisione. Qual è però il motivo per cui Maria ha scelto di non avere figli suoi?

Nel corso degli anni, sono state tante le ipotesi che sono circolate sul web: alcuni dicono infatti che la De Filippi non possa avere figli, altri che il motivo sarebbe da attribuire alla sua carriera. In realtà è stata proprio lei a raccontare tutta la verità e lo ha fatto durante un’intervista che ha rilasciato in passato. La stessa ha infatti svelato di aver preso questa decisione quando ha conosciuto Gabriele in orfanotrofio.

In quello stesso istante lo ha sentito suo e ha subito voluto prenderlo con sé, facendolo così diventare a tutti gli effetti suo figlio. La donna ha quindi definito l’adozione come una delle esperienze più belle della sua vita, e che continua a ricordare ancora oggi con molta emozione.

La De Filippi non può smettere di pensare al momento in cui lei e suo marito Maurizio Costanzo sono andati a prenderlo in istituto e lo hanno portato nella loro casa. Gabriele Costanzo è oggi ormai un uomo, e ha sempre avuto un bellissimo legame con la conduttrice e con il compianto Maurizio, la cui scomparsa ha portato molto dolore nella sua vita.

Il giovane Gabriele lavora inoltre anch’egli nel piccolo schermo, dato che si occupa dei casting di Uomini e Donne e del montaggio delle puntate. Nel 2017, ha anche collaborato con il papà nel noto talk show Maurizio Costanzo Show e, nel 2021, ha fondato una casa discografica con cui ha scritturato gli ex allievi di Amici Luigi Strangis e Alex.