Mandare messaggi e vocali WhatsApp senza connessione: ora è possibile, ecco come fare

Esistono tanti trucchi da mettere in pratica su WhatsApp che nemmeno conosciamo: sapevi che puoi mandare vocali senza connessione?

Al giorno d’oggi siamo tutti dipendenti dallo smartphone e in particolare da WhatsApp che ci permette di stare in contatto con amici, parenti e conoscenti ovunque ci troviamo e in ogni momento della giornata. La piattaforma di messaggistica ha totalmente svoltato le nostre vite ed è per questo motivo quando non funziona oppure non c’è connessione a internet andiamo totalmente in panico.

La mancanza di una connessione a internet, che sia Wi-Fi o dati mobili, è davvero un grande fastidio, soprattutto in quei momenti in cui ci serve urgentemente inviare un messaggio importante su WhatsApp oppure fare una ricerca sul web. In questi casi cerchiamo qualcuno che ci possa fare da hotspot o magari andiamo alla ricerca di un Wi-Fi pubblico all’interno di locali e bar, ma esiste una funzione molto pratica per inviare messaggio audio senza avere internet.

Una grossa novità nel 2023 per WhatsApp

Si tratta di una funzione che è stata introdotta all’inizio di quest’anno e che ha letteralmente svoltato la vita a tantissime persone che utilizzano WhatsApp. Il team che sta dietro allo sviluppo della piattaforma ha annunciato questa funzione insieme ad altre novità che sono arrivate sull’applicazione nei mesi successivi e che hanno migliorato via via i servizi. Inviare messaggi senza connessione a internet è una vera e propria svolta.

Mark Zuckerberg, attuale proprietario di WhatsApp, e tutto il team di Meta sanno quanto è importante utilizzare WhatsApp in ogni angolo del pianeta e in qualsiasi situazione, anche quando la connessione a internet non è presente. Allora hanno ideato un modo per far collegare gli utenti a server creati ad hoc quando quello principale di WhatsApp non funziona per una mancanza di connessione.

Come inviare messaggi vocali senza avere internet

Questa funzione è in realtà basata su una tecnologia di internet che esiste da molti anni, ovvero il proxy: si tratta di un server che fa da intermediario tra l’utente e il server principale.

Con la funzione proxy di WhatsApp gli utenti possono continuare a mandare messaggi di ogni tipo anche quando non c’è connessione, dato che è possibile connettersi a server terzi creati da volontari.

Per attivare questa funzione basta andare nelle Impostazioni di WhatsApp cliccando sui tre puntini se siete su Android oppure sull’ingranaggio se avete un iPhone.

Dopodiché andare su “Archiviazione e dati” e “Impostazioni server proxy”: da qui si può attivare la funzione e inviare messaggi audio anche senza avere internet.