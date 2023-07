Microonde pulito in meno di un minuto senza muovere un dito: tutto quello che vi occorre è un limone

Il microonde è uno degli elettrodomestici più usati. Ecco come pulirlo facilmente e velocemente senza ricorrere a prodotti chimici.

Il microonde è un elettrodomestico praticamente essenziale in casa: ci serve per scaldare il latte dei nostri bambini o l’acqua per la nostra tisana, per scongelare surgelati o per riscaldare la pasta preparata il giorno prima. Insomma, lo usiamo praticamente ogni giorno.

Per assicurarci che funzioni sempre bene è essenziale prenderci cura della sua pulizia, che deve essere accurata e minuziosa dato che al suo interno vengono riposti i nostri cibi (e spesso senza nemmeno coprirli). Ecco come pulirlo in meno di un minuto senza sforzo e senza ricorrere a prodotti chimici.

Un limone è quello che ti serve per pulire velocemente il microonde

Non serve ricorrere a prodotti chimici o “all’olio di gomito” per pulire il microonde. Ti basta solo aprire il frigorifero e prendere un limone.

Sì, hai capito bene, il limone è tutto quello che ti serve per pulire a fondo l’elettrodomestico senza muovere un dito. Vediamo come fare. Per prima cosa prendi un limone e taglialo in due parti. Appoggiale su un piatto e mettilo nel microonde, quindi fallo partire alla massima potenza per un minuto o comunque fino a che al suo interno non si crei del vapore.

Una volta trascorso un minuto, togliamo il piatto con l’ausilio di un guanto o di una presina. Quindi usiamo un panno per pulire il microonde usando il vapore che si è generato al suo interno. Oltre a ritornare ad essere pulito come nuovo, l’elettrodomestico profumerà di fresco.

Il metodo del detersivo dei piatti

Oltre al metodo del limone, per pulire velocemente il microonde si può utilizzare anche il detersivo per i piatti.

Questo è meno aggressivo dei prodotti chimici e riesce a pulire in profondità l’elettrodomestico. Ecco come usarlo: riempi una ciotola con acqua tiepida e aggiungi una spruzzata di detersivo per i piatti. Inserisci la ciotola all’interno del forno e fallo partire alla massima potenza per un minuto.

Ritira con un guanto la ciotola dall’elettrodomestico e, con l’ausilio di un panno, puliscilo grazie al vapore che si è creato al suo interno. In entrambi i casi bisogna far arieggiare per qualche minuto il microonde tenendolo aperto, così che si asciughi per bene. Insomma, con semplici rimedi casalinghi è possibile pulire il microonde senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi e preservando il suo funzionamento nel tempo.