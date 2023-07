Auto che si ferma in autostrada: gli errori da evitare che mettono a repentaglio la tua vita

Uno dei peggiori incubi per un automobilista è ritrovarsi con l’auto in panne nel bel mezzo dell’autostrada: ecco come devi comportarti in questi casi.

Chi guida un’automobile tutti i giorni è consapevole che prima o poi potrebbe capitare un guasto alla macchina mentre si è in strada. In questi casi basta scendere dal veicolo e cercare di rimuovere in qualche modo l’auto dalla carreggiata per non intralciare il traffico, ma quando tutto questo succede in autostrada la realtà cambia completamente. Si tratta di un caso particolare e non possiamo assolutamente comportarci come faremmo se fossimo su una strada urbana.

L’autostrada è sicuramente una grandissima comodità dato che può farti viaggiare per tutta l’Italia senza troppi problemi, ma quando capitano dei guasti alla vettura arrivano dei veri e propri incubi.

In autostrada si viaggia al massimo delle velocità ed è davvero pochissimo il tempo di reazione se ci si trova un ostacolo davanti. Ecco perché in questi casi ci sono degli errori da non fare assolutamente se non si vuole mettere a rischio la propria vita.

La regola numero uno è “Mantenere la calma”

Come in ogni situazione di potenziale pericolo, la regola numero uno è quella di mantenere la calma per evitare attacchi panico per noi stessi e per eventuali passeggeri a bordo. Bisogna pensare rapidamente al da farsi per evitare di mettere a rischio la nostra incolumità e quella degli altri automobilisti che sopraggiungono lungo l’autostrada. Non è chiaramente semplice, ma con calma si può risolvere la situazione in pochi secondi.

La prima azione da fare è quella di rimuovere l’auto dalla careggiata per evitare che possa diventare un ostacolo per le altre vetture: lungo tutte le autostrade c’è la corsia di emergenza intervallata da varie piazzole di sosta, inserite proprio per questi motivi. Mai scendere dall’auto e cercare di spingerla, è pericolosissimo: ciò che dobbiamo fare è sfruttare l’inerzia della vettura per avvicinarci il più possibile al limite destro della carreggiata e rimuovere ogni ostacolo.

Auto ferma in autostrada: come fare per evitare guai seri

Una volta che abbiamo messo in sicurezza l’auto, noi stessi e anche i passeggeri non bisogna in nessun modo invadere la corsia o improvvisarsi meccanici dato che difficilmente ripartirà se si è fermata del tutto. Ciò che dobbiamo fare è chiamare subito il soccorso stradale per far rimuovere la vettura il prima possibile dato che potrebbe intralciare eventuali altre emergenze. L’importante è segnalare la presenza dell’auto accendendo le 4 frecce e posizionando il triangolo a 100 metri dalla vettura.

In generale è sempre meglio prevenire che curare e dunque sarebbe opportuno trasportare nel bagagliaio della propria auto un kit di primo intervento in caso di guasti.

Per esempio vari attrezzi e utensili da lavoro, kit di primo soccorso, cavi, guanti, una torcia e altri strumenti che potrebbero rivelarsi fondamentali.