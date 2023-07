Valentina Ferragni, perfetta come una donna anni 50 con l’abito a pois

Valentina Ferragni ha stupito tutti con il suo look anni ’50: l’avete vista con l’abito a pois? Ha conquistato tutti, guardate che bella.

La sorella della celebre Chiara non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta i fan della giovane non hanno potuto fare a meno di notare una foto, che la stessa Valentina ha condiviso sui suoi canali social. Qui la più piccola delle Ferragni appare con un look decisamente particolare, avete visto che cosa ha indossato?

Quello di Valentina Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri del momento. Negli ultimi anni l’influencer lombarda è diventata una star a tutti gli effetti, complice non solo la celebrità del suo cognome ma anche la passione per la moda che nutre da tempo.

Proprio come la sorella maggiore Chiara, anche Valentina è una fashion victim a tutti gli effetti. A confermarlo sono i social e, in particolare, Instagram. Qui la giovane Ferragni è in possesso di un profilo ricco di foto e video che la vedono protagonista, e nei quali appare sempre perfetta e impeccabile. Non fanno eccezione gli scatti più recenti, dove la Ferragni si è mostrata in una veste a dir poco particolare. Avete visto?

Valentina Ferragni, con l’abito dal sapore vintage detta moda

Le foto in questione si trovano su Instagram, dove la Ferragni vanta un seguito unico nel suo genere. Qui la giovane interagisce spesso con i tanti fan che la seguono, e che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare le immagini tanto chiacchierate, che hanno attirato l’attenzione per un motivo ben preciso.

Negli scatti si vede la bella Valentina con indosso un abito a pois, dal sapore prettamente anni ’50. Il vestito è un tubino corto e aderente, caratterizzato da una simpatica stampa a pois bianchi. A rendere l’abito super particolare è l’applicazione sul davanti, che riprende il colore del vestito e gli dà un tocco di modernità che non guasta mai.

Classe 1992, Valentina Ferragni si è ormai affermata come un’icona a tutti gli effetti. Nel corso del tempo la giovane si è fatta conoscere non solo per essere la “sorella di…” ma anche per il suo talento. Con gli anni, infatti, la Ferragni ha lanciato una propria linea di gioielli, che è andata a ruba in tutta la penisola.

Spesso al centro del gossip, la giovane ha fatto parecchio parlare di sé soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Di recente, la Ferragni ha chiuso la sua lunga relazione con Luca Vezil, che è stato il suo fidanzato per molto tempo.