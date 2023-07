Mediaset, decisione drastica: chiude per sempre questa soap

Dopo l’annuncio dei rinnovati palinsesti della prossima stagione Mediaset ha preso una decisione drastica: chiude per sempre una soap.

Il nuovo volto di Mediaset designato in questi ultimi anni da Piersilvio Berlusconi non può slegarsi dai dati e dalle statistiche. Nonostante l’esigenza di voler dare un’immagine di rete meno trash e con maggiori contenuti i vertici aziendali non possono prescindere dall’analisi dei dati share. L’Auditel è tra gli elementi necessari per ottenere sponsorizzazioni e pubblicità, unici mezzi di sostentamento delle reti private. Per queste ragioni quando un format non funziona e non riscontra il favore del pubblico non si può far altro che sospenderlo.

In queste ore Mediaset ha preso una decisione drastica che sicuramente susciterà la reazione di alcuni telespettatori. La dirigenza di rete ha infatti deciso di sospendere una soap per sostituirla con un’altra. Dati gli ascolti deludenti, che vanno considerati in relazione al periodo estivo dove molti programmi tv subiscono un calo di share, Mediaset ha preferito accelerare la messa in onda di una nota fiction, raddoppiando le puntate per giungere al finale prima di fine Agosto. Una decisione dettata soprattutto dal mancato riscontro del pubblico.

La soap in questione è Un altro domani che va in onda il primo pomeriggio di Canale 5: una fascia oraria solitamente coperta dalle fiction e che non ha mai dato problemi. Nonostante una storia avvincente e una narrazione ben delineata che non è priva di colpi di scena i telespettatori non hanno risposto in modo positivo.

I dati share sono sempre molto bassi e questo ha costretto i vertici a mandare in onda più puntate contemporaneamente. In tal modo la soap arriverà a conclusione e potrà essere sostituita. Differentemente La Promessa ha riscontrato favori maggiori, attirando un pubblico molto più numeroso.

Un altro domani, il finale

La soap spagnola Un altro domani non ha ottenuto il successo atteso. Mediaset ha puntato molto sulla soap spagnola per coprire nel periodo estivo una fascia oraria complicata, ma a differenza degli anni precedenti dove altre fiction si sono rivelate un successo, Un altro domani non è riuscita nel miracolo. Oggi la soap si avvia al finale che avrà come protagonisti Ines, uccisa da Patrizia e Carmen che arriverà a fare dei gesti estremi.

Carmen sarà tormentata per la morte della madre. Riuscirà a scoprire la verità e tenterà d’uccidere Patrizia che è riuscita a farla franca. Per errore invece di colpire l’assassina di Ines, Carmen colpirà Victor che non avrà modo di salvarsi. A quel punto la donna sarà costretta a scappare. Questi solo alcuni degli eventi che porranno fine alla nota fiction.