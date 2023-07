Non solo alcool ed aceto: il metodo più efficace per far splendere gli specchi

Alcool e aceto sono prodotti ottimali per la pulizia di vetri e specchi ma non sono gli unici, esiste infatti un piccolo trucco.

Queste superfici difficilmente restano perfette perché basta molto poco per creare aloni e macchie ovunque difficili da debellare.

Mentre legno o ceramica sono meno esposti, il vetro è ben visibile e quindi una minima imperfezione è subito nota a tutti. Pulire è la strada migliore ma serve anche il prodotto per rendere le superfici più resistenti allo sporco.

Come pulire gli specchi rapidamente

I rimedi casalinghi non passano mai di moda, sono una costante, un modo per risparmiare e anche per ottenere un risultato sempre perfetto. Alcool e aceto sono molto utili per gli specchi, lasciano le superfici brillanti, in particolare l’alcool da usare con i fogli di giornale, l’aceto per rimuovere macchie, germi e batteri. Un trucco meno noto però è la schiuma da barba. Questa è molto efficace perché oltre a pulire permette anche di creare una sorta di barriera protettiva molto importante per evitare che acqua, schizzi e macchie subito sporchino nuovamente tutto.

Anche il sapone di Marsiglia unito ad un po’ d’acqua può fare un grande lavoro, lasciando una profumazione veramente gradevole. Per prima cosa togliere sempre la polvere con un panno antistatico e, se lo specchio tende a macchiarsi mettere una goccia di olio di oliva che crea uno strato. Poi passare un foglio di giornale (di quelli del quotidiano classico) con aceto oppure alcool. In alternativa invece il sapone di Marsiglia sciolto in acqua, o la schiuma da barba che renderà lo specchio brillante.

Molto utile avere un panno di daino per ultimare e quindi asciugare il tutto. Se invece ci sono delle macchie ostinate è importante usare il rimedio della nonna, fondi di caffe o foglie di tè, funzionano sempre e non graffiano. Questo è molto utile ad esempio per il bagno.

Si può anche creare un prodotto da spruzzare e poi versare tutto comodamente in un vecchio spruzzino del detersivo così da averlo già pronto all’occorrenza. Con questi segreti non sarà più necessario dover pulire i vetri ogni giorno e vedere continuamente le macchie, da un lato saranno splendenti e dall’altra avranno una leggere patina protettiva che eviterà la formazione di aloni. Ciò risulta comodo sia per i vetri che per gli specchi ma si può usare per qualunque superficie di questo tipo come un mobile, il forno, il tavolo e anche per l’auto perché il risultato è sempre ottimale.