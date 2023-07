Come restituire un capo Shein non conforme alle tue esigenze: bastano 4.50 euro e in 20 giorni otterrai il rimborso

Restituire gli articoli dopo un ordine su Shein non è mai stato così facile. Ecco come fare per non perdere i propri soldi.

Shein è un brand nato in Cina che, nel corso degli anni, ha guadagnato una notorietà internazionale. È particolarmente apprezzato per gli abiti alla moda e per i bassi costi. Con la sua affermazione sul mercato, ha iniziato anche a occuparsi di articoli per la casa e per la scuola. Fare un acquisto su questa piattaforma è piuttosto semplice. Basta scegliere i prodotti desiderati, aggiungerli al carrello, fornire le informazioni per il pagamento e la spedizione e attendere l’arrivo dell’ordine.

I tempi, in base al magazzino di provenienza sono variabili, però, nella maggior parte dei casi, sono sufficienti 20 giorni per avere a casa i vestiti tanto desiderati. La gioia per questo evento può essere oscurata solo dalla delusione di scoprire che la taglia non è quella corretta. Fortunatamente, c’è un modo per non perdere i propri soldi.

Come fare un reso su Shein: i passi da seguire per la restituzione

Il sito di Shein presenta delle informazioni molto corrette per quanto riguarda le taglie. Vengono riportati anche i cm, per una maggiore sicurezza. Acquistare vestiti online, però, può anche comportare delle conseguenze. Ed ecco che, trovarsi davanti a un abito troppo stretto o a una lampo danneggiata dà vita a malumori e dispiaceri. Nelle indicazioni della piattaforma, però, è indicata chiaramente la possibilità di rendere ciò che non risponde ai propri gusti. Ovviamente, ci sono dei passaggi da seguire per rendere possibile la restituzione.

La prima cosa da fare è quella di entrare all’interno del proprio account e in I Miei Ordini. Dopo aver trovato l’acquisto desiderato, sarà necessario cliccare su Rendere l’articolo. A questo punto si potrà specificare il metodo scelto per il rimborso e quello con cui si tende riconsegnare il pacchetto.

Il vestito da restituire dovrà essere riposto nella confezione originale. È importante non gettarlo via prima di essere sicuri che il capo sia adatto. In caso contrario, non sarà possibile completare la procedura. La piattaforma invierà una risposta al cliente, con all’interno un’etichetta da scaricare, stampare e attaccare sul pacco in questione. La prima etichetta è gratis, mentre le altre avranno un costo di 4.50 euro.

In base alle proprie necessità, ci si può recare di persona alla posta per la spedizione oppure rivolgersi al servizio di InPost (nell’ultimo caso non è necessaria alcuna etichetta). Dopo 45 giorni, non sarà più possibile fare il reso, quindi si consiglia di agire il prima possibile in modo da non rischiare di far passare troppo tempo.