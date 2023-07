Perdere peso con la dieta della pasta: torni in forma mangiando l’alimento più goloso che ci sia

È probabile che tu abbia sentito che eliminare la pasta dalla tua dieta è una pratica essenziale per perdere peso.

Nulla di più sbagliato. Una dieta ricca di carboidrati che include la pasta è altrettanto efficace per la perdita di peso. Infatti, mentre l’indice glicemico è solo una misura per valutare un alimento, il fatto che la pasta abbia un IG inferiore la rende un’opzione più attraente.

La dieta della pasta: cosa sapere

La pasta può far parte di una dieta sana? La risposta breve a questa domanda è sì. I nostri corpi hanno bisogno di carboidrati di buona qualità per alimentare il cervello, i muscoli e gli organi, oltre a mantenere i livelli di energia per tutto il giorno.

Questo alimento spunta questa casella, fornendo importanti nutrienti, pur essendo povera di sodio e priva di colesterolo. Nonostante questi benefici, pasta e carboidrati possono avere una cattiva reputazione e talvolta vengono pubblicizzati dai media come nemici, quando si tratta della nostra salute e del nostro girovita.

È indiscutibile che l’apporto calorico abbia il maggiore impatto sull’intera equazione della perdita di grasso, ma controllare i livelli di zucchero nel sangue, optando per cibi a basso indice glicemico, gioca sicuramente un ruolo anche nella perdita di peso e grasso.

Quindi, contrariamente all’opinione popolare, puoi mangiarla e comunque perdere peso. Ma questo non significa che dovresti abusarne a ogni pasto. La chiave per mangiare la pasta e dimagrire è controllare le porzioni.

Come funziona

Che tu scelga spaghetti, fusilli, penne o lasagne, gli ingredienti sono sempre gli stessi: farina di semola e acqua. Non è la tipologia, ma la scelta dei condimenti che può contribuire all’aumento di peso. Pensa alle fettuccine alla bolognese, agli spaghetti al ragù, alle lasagne con carne e formaggio o alla pasta con salsiccia e funghi. Non è la pasta che bisogna sotto controllo; sono gli extra carichi di calorie.

Si tratta di un alimento senza grassi e a basso contenuto di sodio che può adattarsi a quasi tutti i piani di gestione del peso. Per mantenerlo sano, opta per salse a base di pomodoro, o con verdure come pomodori, broccoli, zucca, carote o asparagi tritati (particolarmente gustosi se arrostiti) e condisci con basilico, origano o un mix di condimenti.

La scienza dimostra che mangiarne 80 grammi, senza un secondo piatto, come parte di una dieta equilibrata a basso indice glicemico, non provoca aumento di peso e può essere utile per mantenere un peso sano.

Incorporare carboidrati di qualità, come la pasta, nei pasti è utile per prevenire grandi fluttuazioni dei livelli di zucchero nel sangue, il che aiuta a tenere sotto controllo il desiderio di cibo. Insomma, la pasta è un alimento povero di grassi, basta fare attenzione al condimento con cui la si abbina.