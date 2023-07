Rai, torna un volto amatissimo dal pubblico: a settembre parte con un nuovo programma

Un volto tv molto amato dal pubblico torna in Rai: a Settembre partirà con un nuovo e appassionante programma di cucina.

L’annuncio dei palinsesti Rai ha rivelato gradite sorprese per i telespettatori. La nuova dirigenza di rete, subentrata in seguito alla nomina del Governo Meloni, ha apportato notevoli cambiamenti nella programmazione della prossima stagione tv.

Alcuni volti accreditati hanno lasciato la rete di stato o non sono stati riconfermati alla guida dei loro programmi, mentre altri hanno fatto ritorno in Rai dopo un periodo d’assenza. Oltre a Pino Insegno che guiderà sia Il Mercante in Fiera che l’Eredità sottratta a Flavio Insinna, Caterina Balivo tornerà alla guida del daytime quotidiano del primo pomeriggio di Rai Due.

Dopo Festa Italiana e Detto Fatto Caterina Balivo lascia la conduzione di Lingo e torna in casa Rai certa di fare un buon lavoro. La conduttrice coprirà la fascia oraria finora occupata da Serena Bortone che passerà a Rai 3. Dopo Boss in incognito, Max Giusti sarà alla guida di Veramente Falso, un format divertente adatto al suo ironico modo di fare dove i vip si metteranno alla prova con imitazioni improvvise.

Ma c’è un altro personaggio che guiderà un programma inatteso che arriva da Real Time. Un volto che è molto amato dal pubblico e che grazie ad una carriera eclettica ha dimostrato d’avere talento.

Ex gieffino, con alle spalle alcune esperienze d’attore e oggi conduttore a tutti gli effetti, Flavio Montrucchio ha accettato di condurre Cook 40, format dedicato alla cucina. Il programma debutterà il 14 ottobre su Rai 2 ed è dedicato a chi ha poco tempo per cucinare.

In 40 minuti si dovrà preparare un menù completo: dall’antipasto al dolce. Flavio ha accettato con entusiasmo la conduzione di Cook 40 ed è molto fiero di essere uno dei volti della nuova Rai. Felicemente sposato con Alessia Mancini, i due sono una coppia in vista e sempre molto attiva sui social e si amano come il primo giorno.

Flavio Montrucchio “in prestito” su Rai 2

Grazie al Grande Fratello, Flavio Montrucchio ha avviato la sua carriera televisiva. Dopo aver vinto il reality di Cinecittà ha lavorato in varie fiction e ha poi intrapreso la carriera di conduttore. Nel 2014 ha partecipato a Tale e quale show e in seguito ha condotto alcuni spettacoli in Rai, poi nel 2017 è approdato sui canali satellitari, ma l’affermazione è arrivata nel 2019, quando è entrato a far parte della Warner Bros.

Quest’ultima le affida Primo appuntamento e in seguito Bake Off Junior e Bake Off Italia – All Star Battle. Oggi è anche alla guida di Primo appuntamento crociera. Il ritorno in Rai per Flavio è un molto importante anche se è solo “in prestito”. E’ tuttavia felice di lavorare per la Warner Bros a cui deve parte del suo successo.