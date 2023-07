Serena Bortone, sapete cosa faceva prima del successo? Nessuno se lo aspettava

Serena Bortone è oggi una conduttrice molto amata della tv, ma cosa faceva prima del successo? Ecco quello che è stato scoperto su di lei.

La presentatrice è una delle più apprezzate del piccolo schermo italiano, e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto grazie al suo talento e alla sua determinazione, con cui è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Noto è ad esempio diventato il suo programma Oggi è un altro giorno, che non verrà più condotto da lei durante la prossima stagione televisiva.

Molti fan si sono però chiesti spesso cosa abbia fatto prima della popolarità e come sia iniziato il suo percorso professionale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Serena Bortone prima del successo: ecco cosa faceva

La conduttrice ha alle spalle una carriera fatta di successi e ottimi risultati: moltissimi sono infatti stati i programmi televisivi di cui è stata al timone e che le hanno donato una grande notorietà nel piccolo schermo. Nata nel 1970 a Roma, non si hanno molte informazioni sulla sua infanzia ma si sa che la mamma le ha trasmesso la passione per la lettura. Sin da piccolissima ha infatti sempre letto i libri di Don Milani, che le hanno insegnato ad avere attenzione e cura dell’altro. Nel periodo estivo, trascorreva invece l’infanzia e l’adolescenza a Londra e per questo motivo conosce perfettamente l’inglese. Da giovanissima aveva inoltre le idee molto chiare: voleva fare la giornalista.

Ha quindi mosso i suoi primi passi in questo mondo come corrispondente in alcune trasmissioni e ha lavorato come autrice in vari programmi come Tatami, TeleCamere, Mi manda Rai Tre, Mi manda Lubrano e Ultimo Minuto. Non tutti sanno però che il suo primo programma televisivo è stato da lei condotto quando aveva solo 15 anni: si trattava di una trasmissione che andava in onda in una rete privata.

Nel 2007, è invece diventata Responsabile della Comunicazione per la campagna elettorale del Partito Democratico e, dopo queste esperienze, è approdata in tv con il programma Agorà. Il vero successo è però arrivato con il programma Oggi è un altro giorno, trasmesso su Rai 1.

La Bortone è quindi diventata oggi una donna molto amata dal grande pubblico italiano. Dalla prossima stagione televisiva, non sarà inoltre più al timone del tv show che l’ha resa popolare ma condurrà un programma che sostituirà il tv show Le Parole di Massimo Gramellini.