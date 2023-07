Poste italiane, offre una grande opportunità ai suoi clienti: come fare richiesta

Poste Italiane si sta espandendo in altri settori, quindi dai prodotti finanziari a quelli automobilisti, ha un’offerta per ogni cliente.

Una delle aziende più importanti sul territorio italiano, con una copertura di oltre 12 mila uffici sul territorio e un patrimonio finanziario notevole.

Sicuramente la cosa fondamentale è anche il lavoro di continuo aggiornamento che l’attività compie e quindi come vengono integrati maggiori servizi per rendere la vita dei clienti più semplice.

Poste Italiane: grande opportunità per i clienti

Oltre all’espansione in corso anche dal punto di vista degli uffici che saranno resi più funzionali alle esigenze, più tecnologici e dotati di tutto il necessario, Poste oggi è anche alla ricerca di personale in moltissime città, un’opportunità fondamentale da non perdere.

La cosa importante però riguarda in questo caso i finanziamenti che sono disponibili anche sul sito delle Poste dove basta accedere con il proprio SPID. Si può quindi andare nella sezione Prestiti e avere un preventivo dettagliato in base al lavoro, al reddito e alle proprie necessità. Dopo aver inviato la richiesta con il modulo che contiene tutti i dettagli verrà dato un esito che determinerà la possibilità o meno per la persona di proseguire. L’importo da richiedere è dai 3 ai 30 mila euro con un interesse fisso e rate da coprire da 24 a 108 mesi totali.

Il prestito BancoPosta è un finanziamento creato per i clienti della Posta quindi coloro che hanno già un conto corrente di questo tipo, ovviamente è anche possibile aprirne uno e poi farne richiesta. Una volta accettato, l’importo viene corrisposto sul conto corrente. L’offerta in questione è valida fino a fine luglio e si può richiedere direttamente da casa, quindi non bisogna andare in filiale ed è questa una delle notizie migliori.

Ci sono anche tante altre tipologie di prestito che possono coprire piccoli importi o cifre più elevate e quindi permettere agli utenti di accedere rapidamente al credito. Il prestito consolidamento è fino a 50 mila euro sempre con BancoPosta e rate di 96 mesi, poi c’è quello ristrutturazione casa che è valido fino ad agosto fino a 60 mila euro in 120 rate.

Il prestito classico è destinato a coloro che sono titolari fino a 30 mila euro da restituire in 84 mesi, quello flessibile a partire da 3 mila euro fino a 198 rate, acquisto casa fino a 60 mila euro e un massimo di 120 rate, prestito auto fino a 60 mila euro e valido fino ad agosto, mini prestito fino a 3 mila euro da richiedere con Postepay.