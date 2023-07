Temptation Island, dopo il grande successo il programma cambierà location? Mennoia rompe il silenzio

Dopo il grande successo Temptation Island potrebbe cambiare location. Ecco cos’ha rivelato Raffaella Mennoia storica autrice della Fascino.

Format consolidato, prodotto dalla Fascino, Temptation Island si conferma un successo. Il reality dei sentimenti appassiona il pubblico che non manca di farsi travolgere dall’emozioni inaspettate vissute dai protagonisti. Nonostante l’anno di pausa Temptation Island ha conquistato dati d’ascolti rilevanti: è evidente che i telespettatori lo attendevano con ansia.

Per queste ragioni i vertici Mediaset, in accordo anche con Maria de Filippi, avrebbero predisposto un’edizione invernale del format che dovrebbe andare in onda i primi mesi del prossimo anno.

Per ora sono solo supposizioni, nessun progetto è stato posto ancora in cantiere ma è evidente che l’idea piace sia agli addetti ai lavori che al pubblico. Nei giorni scorsi Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria de Filippi, ha rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e canzoni a cui ha parlato del suo debutto in tv, del tutto casuale, ma anche della possibilità che Temptation Island possa avere una versione invernale.

Attualmente il reality dei sentimenti si svolge in Sardegna, all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Piccolo isolotto che dispone di due ben villaggi separati. Una location perfetta per il programma.

Raffaella Mennoia ha commentato le versioni internazionali del format. L’autrice ha rivelato che rispetto a ciò che succede nell’edizioni internazionali, che sono decisamente più hot, in Italia si vede veramente poco, non si va al di là di qualche bacio: “Noi non facciamo vedere molto. Nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda su quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio”. Inoltre non vengono mai condivisi i provini dei concorrenti perchè le cose che vengono dette sono davvero molto riservate.

Temptation Island Winter nuova location

Per realizzare la versione invernale è necessario un’altra location. Raffaella ha accolto alcuni suggerimenti come quello di realizzare la versione invernale di Temptation Island in montagna. “Una versione di Temptation Island in montagna? È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricomunicare tutto da capo” ha affermato l’autrice. La Mennoia ha poi specificato che per ora non ci sono progetti in merito: “L’idea di andare al fresco in montagna comunque in questo momento non sarebbe male”.

A parte un luogo diverso, il reality dei sentimenti non dovrebbe cambiare formula, anche la conduzione di Filippo Bisciglia sarebbe stata confermata. Temptation Island Winter è stato inserito tra i palinsesti Mediaset della prossima stagione tv e la dirigenza di rete ha lasciato a Maria de Filippi e al suo entourage ampia libertà di definire ogni dettaglio.