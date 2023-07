Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sciolto i dubbi sui tronisti: come cambierà il programma

Uomini e Donne tornerà in onda dall’11 Settembre e in molti si chiedono chi saranno i nuovi tronisti: Maria de Filippi ha sciolto ogni dubbio.

Le registrazioni di Uomini e Donne inizieranno tra qualche settimana. Come di consueto Maria de Filippi e i vari protagonisti del daytime più seguito della tv torneranno in studio a fine Agosto per poi andare in onda a Settembre. Per il momento non ci sono notizie ufficiali riguardi i possibili presenti al format, è certo tuttavia che nelle prime puntate saranno presentati i nuovi tronisti. Secondo quanto ha riferito l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ci saranno 4 tronisti: due donne e due uomini.

Ma chi avrà avuto il privilegio di salire sull’ambita sedia rossa? E’ possibile che Maria De Filippi conceda questa opportunità ad un ex protagonista che si è distinto nel daytime lo scorso anno. Solitamente la redazione di Uomini e Donne punta la sua attenzione su un ex corteggiatore o corteggiatrice non scelto, ma che ha ottenuto il consenso del pubblico. In pole position ci sono infatti Alice Barisciani, Alessandra Fumagalli e Christian Di Carlo. Non è tuttavia escluso che la conduttrice, avvallata dai suoi storici collaboratori, punti il dito anche su uno dei tanti sigle presenti a Temptation Island.

Alcuni come Fouad, ma anche Lollo o la tentatrice Roberta e Greta hanno mostrato carattere e desiderio d’emergere, caratteristiche necessarie anche per essere un tronista. Non è detto che cerchino l’anima gemella di conseguenza il loro percorso potrebbe essere giustificato dall’ottenere solo visibilità.

E’ noto che il trono classico da qualche anno ha subito un calo d’attenzione da parte del pubblico è anche per questo che in molti si aspettavano un cambio di rotta da parte di Maria de Filippi. Per quanto riguarda gli opinionisti non sembra essere previsto nessun cambiamento, anche se nei giorni scorsi si è rumoreggiato su un possibile addio di Tina Cipollari. Notizia rivelatasi fake: Tina occuperà il suo posto come sempre, affiancata da Gianni Sperti.

Uomini e Donne toto tronisti: volti nuovi o nomi riciclati?

Silenzio tombale sui nuovi possibili tronisti anche se il toto nomi è di tendenza sui social. Molti fan del programma si aspettano di vedere sul trono ex protagonisti del daytime. La sorpresa tuttavia non è esclusa visto che Maria de Filippi potrebbe puntare su volti nuovi che hanno poca famigliarità con la tv, dando al trono classico una ventata di novità.

Per quanto riguarda gli over sarà presente sin dalle prime registrazioni Gemma Galgani, ma anche altre dame storiche. Dubbi su Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. E’ inoltre possibile che Isabella Ricci, ex dama del trono over, sia presente per raccontare la fine inaspettata del suo matrimonio a solo un anno dalla celebrazione.