WhatsApp, il trucco per sentire l’audio senza la spunta blu: è semplicissimo

WhatsApp è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo e per questo motivo ogni giorno si studiano trucchi per farlo funzionare meglio.

Gran parte delle ore della nostra giornata le passiamo sicuramente su WhatsApp mandando messaggi ad amici, parenti e conoscenti e chiacchierando con loro.

La piattaforma di messaggistica istantanea è ormai divenuta parte integrante delle nostre vite, ma spesso ci rendiamo conto che i nostri impegni non ci permettono di usarla come vorremmo.

Per questo motivo è stato pensato un trucco particolare per unire l’utile al dilettevole.

Anche se passiamo tantissimo tempo sui social e in particolare su WhatsApp, può sempre capitare un momento in cui non abbiamo voglia o tempo di rispondere a un messaggio. Allo stesso tempo però abbiamo la curiosità di sapere cosa ci hanno scritto magari anche solo per riflettere su una risposta migliore senza agire in maniera impulsiva. Come possiamo fare per leggere un messaggio senza che l’altra persona se ne accorga? È molto semplice.

Leggere un messaggio di nascosto: ecco il trucco

Se si tratta di un semplice messaggio di testo allora possiamo percorrere due strade: leggere i messaggi dall’anteprima, ovvero dalla tendina delle notifiche, oppure impostare l’anteprima dei messaggi direttamente sullo schermo del dispositivo. In questo modo possiamo leggere in anticipo cosa ci hanno scritto e riflettere su una risposta migliore senza che l’altra persona se ne accorga.

In alternativa si può anche disattivare la conferma di lettura dalle impostazioni della privacy, così l’altro contatto non saprà mai se abbiamo letto o meno il messaggio anche se abbiamo fatto l’accesso a WhatsApp. Disattivando la conferma di lettura possiamo anche “sbirciare” in anteprima le foto e i video che ci mandano in chat, dato che questi dall’anteprima non possono essere visti.

Per i messaggi audio invece la situazione è un po’ diversa e dobbiamo agire diversamente.

Messaggi audio su WhatsApp: come ascoltarli di nascosto

I messaggi audio di WhatsApp sono molto particolari perché segnalano all’altra persona che li abbiamo ascoltati anche se dalle impostazioni abbiamo le spunte blu disattivate. Sembra proprio che per quanto riguarda i vocali non abbiamo scampo: dobbiamo per forza ascoltarli e rispondere subito se non vogliamo fare brutte figure con l’altra persona. A meno che non si mette in pratica questo ingegnoso trucchetto.

Per prima cosa dobbiamo avere un complice dato che il nostro obiettivo è creare un gruppo e non possiamo metterci da soli. Se vogliamo fare tutto da soli, in alternativa possiamo inserire nel gruppo un contatto a caso e poi eliminarlo subito così che non se ne accorga. Una volta creato il gruppo ci basterà inoltrare l’audio che vogliamo ascoltare e farlo senza farlo sapere all’altra persona.