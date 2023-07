Royal Caribbean, è la nave da crociera più grande al mondo: è mostruosa

E’ stata ultimata la Icon of the Seas, la nave da crociera da record. Le sue dimensioni vi lasceranno a bocca aperta.

La compagnia della Royal Caribbean è pronta per conquistare il titolo di nave da crociera più grande del mondo con la sua Icon of the Seas, pronta a salpare ad inizio 2024. Si tratta di un vero e proprio villaggio turistico, lungo la bellezza di 365 metri, inclusivo di parchi a tema, spiagge resort e tanto altro, tutto concentrato in unico posto.

Le sue dimensioni sono a dir poco spettacolari. E’ in grado di ospitare poco più di 5600 persone, ed include un totale di 7 piscine, 9 idromassaggi, 6 scivoli, oltre alle 2805 cabine per ospitare ogni singolo passeggero.

La costruzione di questa nave, come dichiarato dai progettisti, è stata un’impresa monumentale, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone, ma ora la maestosa struttura è pronta per cominciare quella che tutti sperano possa essere una memorabile carriera decennale. L’inaugurazione della Icon of the Seas è prevista per il prossimo gennaio a Miami. Ma scopriamo cosa può offrire questa fantastica nave da record.

Una nave da record

Come accennato in precedenza, la Icon of the Seas, costruita in Finlandia, è in grado di offrire ai suoi ospiti delle avventure straordinarie come quella a Thrill Island, che presenta un parco acquatico da record con scivoli esilaranti. E’ presente anche la Chill Island dove si trovano diverse piscine con una vista mozzafiato sull’oceano e un bar a bordo piscina per gli ospiti.

Ci sono anche delle aree realizzate per le famiglie con bambini come la Surfside, che offre attività adatte ai piccoli. Nell’area chiamata The Hideaway invece si trova una fantastica piscina a sfioro sospesa. Se si desidera essere circondati dalla natura, la nave non si fa mancare nemmeno Central Park, chiamata così proprio perché ricorda ricca di verde oltre a posti inclusivi di ristorazione e intrattenimento.

Per quanto riguarda l’alloggio, la Royal Caribbean ha realizzato ben 28 tipologie diverse di camere per soddisfare ogni tipo di turista. Ce ne sono alcune adibite alle famiglie, di diverse dimensioni e che includono un’area dove i bambini possono divertirsi e scorrazzare liberamente. Altre camere offrono una fantastica vista sull’oceano, come la Sunset Corner Suite e le Panoramic Ocean Views nell’AquaDome.

La Icon of the Seas navigherà tutto l’anno, offrendo vacanze di sette notti ai Caraibi agli ospiti in partenza da Miami. Ogni crociera includerà una visita all’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, anche se sono incluse tante altre magnifiche tappe, come quella in Honduras, a St. Maarten e in Messico.