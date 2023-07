Belen Rodriguez, inedita reazione al gossip su Elio Lorenzini: la showgirl lascia tutto improvvisamente

Belen Rodriguez da settimane è al centro del gossip, adesso ha deciso di lasciare tutto e andare via. Dopo le tante voci sulla separazione da Stefano De Martino, ha reagito così.

Belen Rodriguez ha preso una drastica decisione. Dopo le voci su una crisi con Stefano De Martino da qualche giorno circolano alcuni rumors su una sua presunta relazione con Elio Lorenzini. La show girl argentina ha avuto una reazione improvvisa che ha spiazzato tutti.

La Rodriguez dopo che sono diventati sempre più insistenti i gossip che la riguardano ha preso una decisione drastica che nessuno si sarebbe immaginato.

Belen Rodriguez e la presunta relazione con Elio Lorenzini, lei reagisce così

Le voci su una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi giorni si sono trasformate e si è iniziato a parlare di una rottura definitiva. A queste si è aggiunto un clamoroso gossip sulla show girl argentina e una presunta relazione con Elio Lorenzini, imprenditore bergamasco.

Dopo l’uscita sul settimanale Chi di alcune immagini di Belen con Lorenzini in atteggiamenti che potrebbero sembrare piuttosto intimi, la show girl ha preso una decisione. Sul magazine si legge che la Rodriguez sarebbe andata alla festa di Ignazio Moser – dove Stefano era misteriosamente assente – con Elio Lorenzini. I due sarebbero poi tornati assieme a casa della show girl.

Da quel momento pare che il palazzo dove vive Belen Rodriguez con i figli sia assediato dai paparazzi, motivo per cui Belen avrebbe deciso di trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano. Una decisione improvvisa che sarebbe stata presa – secondo i vari rumors -per allontanarsi dai fotografi e poter incontrare probabilmente Lorenzini senza problemi.

Luna Marì, intanto, è con il padre Antonino Spinalbese. Santiago, invece, fino a qualche giorno fa era con Belen che proprio nelle sue storie Instagram ha condiviso le immagini del soggiorno suo e del figlio nell’albergo extra lusso. Non si vede nelle sue pubblicazioni Lorenzini, ma si vocifera che la fuga in un hotel sia stata dovuta proprio per non essere assediata dai paparazzi e restare un po’ tranquilla prima della partenza per le vacanze.

Intanto ne da Belen ne da Stefano sono arrivate conferme o smentite sulla loro situazione sentimentale. Le immagini su Chi della show girl con l’imprenditore bergamasco, per molti, sancirebbero di fatto la fine – per la terza volta – della storia tra la Rodriguez e De Martino. Se così fosse, si attende un’uscita allo scoperto o qualche comunicazione da uno dei due.