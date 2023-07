“Avevo un po’ d’ansia che lui fosse come me”: Bianca Atzei e i primi mesi ‘difficili’ con il piccolo Noa

Bianca Atzei presenta il suo nuovo album Il mio canto libero e ammette che i primi mesi con Noa sono stati difficili: “Avevo un pò d’ansia.”

Mamma solo da qualche mese, Bianca Atzei ha presentato il suo nuovo album Il mio canto libero, pensato e realizzato quando era in dolce attesa. La cantante dalla voce soave sta vivendo un momento felice della sua vita sia dal punto di vista privato che professionale. Si dedica quotidianamente al piccolo Noa, ma non ha tralasciato la musica, sua grande passione. Il mio canto libero è un album di cover riedite in versione ninna nanna. Canzoni storiche del patrimonio musicale italiano che Bianca ha cantato per il figlio.

“Sono canzoni importantissime della storia della musica italiana, ho voluto dare loro un’interpretazione tutta personale, facendole diventare delle ninne nanne per mio figlio. Me le sono immaginate dolci e leggere ma allo stesso tempo profonde e intense.” Ha dichiarato l’artista in una recente intervista rilasciata a Fanpage. L’Atzei ha riferito d’essersi concentrata soprattutto sulla scelta dei testi. Sicuramente la canzone che sente più sua è La Cura di Battiato, un brano speciale che considera una vera dichiarazione d’amore.

Prima d’avere Noa Bianca ha avuto un aborto spontaneo e temeva di non poter avere più figli. E’ stato un momento difficile che è riuscita a superare grazie all’affetto dei suoi amici e famigliari. Poi è arrivato Noa e la sua vita è cambiata radicalmente. Nonostante la gioia d’essere diventata madre, un desiderio che perseguiva da tempo, ,la cantante ha affermato che le primi mesi con il figlio sono stati decisamente impegnativi, non nega d’aver affrontato dei giorni difficili che le hanno procurato anche uno stato d’ansia.

Bianca Atzei: “Non è stato semplice trovare un equilibrio”

La cantante è dedita al suo bambino in modo quasi totale. Oggi Noa è nella fase dello svezzamento ed è un bambino tranquillo che mangia tutto. Bianca non ha nascosto che appena nato non è stato facile trovare un equilibrio: “È vero, i primi mesi non sono stati facili perché non è stato semplice trovare un equilibrio tra il latte e il suo pancino. Ma ora va molto meglio. Ha iniziato le pappe!”

Ha poi precisato: “Questo mi dà grande sollievo. Non ero una gran mangiona da piccola e avevo un po’ di ansia che anche lui fosse come me, invece ora mangia di tutto.” Bianca è una mamma presente, ma non ossessiva e in futuro lascerà libero Noa di fare le sue scelte e di seguire le sue passioni: “Sicuramente sarà libero di seguire il suo istinto e le sue passioni, e lo appoggerò e sosterrò. Poi se potrò, gli darò qualche consiglio o semplicemente gli racconterò la mia esperienza.