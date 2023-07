Stanco di mangiare uova e bresaola? Ecco 7 verdure ad alto contenuto proteico che aiutano ad aumentare la massa muscolare

Ti hanno sempre detto che per aumentare la massa muscolare devi mangiare proteine? Prendile da queste 7 verdure ad alto contenuto proteico.

Le proteine sono dei macronutrienti fondamentali per il nostro organismo perché, essendo costituite da aminoacidi, aiutano a costruire i muscoli. Obiettivo ricercatissimo da chi fa palestra. Non solo, ma costruiscono e riparano i tessuti, sono necessarie alla crescita di ossa, pelle e sangue, aiutano a trasportare minerali e vitamine alle cellule e ci danno energia. Insomma, sono essenziali.

Nella lista degli alimenti consigliati per chi vuole favorire la massa muscolare ci sono bresaola e uova. Sei stanco però di consumare sempre e solo queste? E se ti dicessi che esistono anche delle verdure ad alto contenuto proteico? Scopriamo quali sono.

Le 7 verdure ad alto contenuto proteico

Come visto, le proteine sono dei componenti essenziali per la nostra alimentazione. Perché non ricercarle nelle verdure? Lo so, sono degli alimenti che spesso non piacciono ma sono fondamentali e dovrebbero essere assunti quotidianamente, anche solo come contorno.

Ecco le 7 verdure ad alto contenuto proteico che puoi consumare in alternativa alla solita bresaola e alle solite uova:

I broccoli sono verdure ricche di proteine ma con basse calorie e un basso contenuto di grassi. Sono anche ottime fonti di vitamine (come la C e la K), minerali (come manganese, potassio e fosforo) e antiossidanti che si è visto combattere il cancro. Il cavolo è ricco di proteine, antiossidanti, vitamine (K, C, A, B6), minerali (calcio, potassio, magnesio e manganese) e luteina e xeantina (utili per preservare la salute della vista). È molto versatile, quindi puoi consumarlo ogni giorno in maniera diversa. Il cavolfiore, oltre ad essere una delle verdure ad alto contenuto proteico, contiene potassio, manganese, magnesio, fosforo, calcio, ferro, vitamine C e K. È una ricca fonte di glucosinolato, una molecola con proprietà antinfiammatorie e antitumorali. Gli spinaci sono composti in gran parte da amminoacidi essenziali, ma anche da vitamina A, K e C, utili per preservare la funzionalità del sistema immunitario. I cavoletti di Bruxelles, oltre ad essere buone fonti proteiche, sono ricchi di fibre, vitamine e minerali. Un loro consumo frequente permette di migliorare la funzionalità cerebrale e prevenire il cancro. I piselli sono ricchi di proteine, fibre, minerali (come manganese, rame, fosforo, acido folico, zinco, ferro e magnesio) e fitonutrienti come il cumestrolo, che può aiutare a prevenire il cancro allo stomaco. Il mais dolce è ricco di proteine ma povero di grassi. Contiene anche tiamina, vitamine C e B6, acido folico, magnesio, fosforo e magnesio. È molto versatile: puoi mangiarlo da solo o in insalate, panini, pasta.

Insomma, per aumentare la massa muscolare basta mangiare sempre uova e bresaola. Da oggi scopri il sapore e la bontà di queste 7 verdure ad alto contenuto proteico.