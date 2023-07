Ammorbidente fai-da-te: con questa ricetta i capi saranno morbidi e profumati senza spendere una fortuna

Stanca di spendere soldi per comprare l’ammorbidente? Con questi ingredienti naturali potrai prepararne uno ecologico ed economico.

Il profumo dei vestiti freschi di bucato è uno dei più gradevoli, ma non si può nascondere che a volte il lavaggio dei capi sia un’incombenza davvero fastidiosa. A complicare le cose c’è sicuramente l’ammorbidente, non sempre all’altezza delle aspettative. Talvolta, questo prodotto esercita un’azione troppo aggressiva compromettendo le fibre di alcuni capi, come ad esempio gli accappatoi.

Senza contare che molti degli ammorbidenti che si trovano nei negozi hanno un costo per nulla trascurabile: dal momento che il loro utilizzo è piuttosto frequente, si capisce che il danno alle tasche è notevole. Come accade nella maggior parte delle questioni casalinghe, anche in questo caso un aiuto prezioso lo si può trovare proprio in casa. Qui infatti ci sono quasi sempre due ingredienti semplicissimi che possono sostituire gli ammorbidenti commerciali facendoti risparmiare un bel po’ ed offrendoti risultati soddisfacenti come mai prima d’ora.

Bucato morbido e profumato all’insegna del risparmio? Ecco la ricetta dell’ammorbidente fai-da-te di cui non saprai più fare a meno

Protagonisti del nostro ammorbidente 100% naturale sono l’aceto bianco e l’olio essenziale di limone: basteranno 1 litro del primo e 1 cucchiaino del secondo per avere a disposizione un prodotto economico e in grado di profumare i tuoi vestiti come nessun altro preparato reperibile in commercio.

Bene, ora che conosci gli ingredienti necessari, passiamo al procedimento:

mescola le dosi consigliate di aceto e olio essenziale in una ciotola

versa la miscela in una bottiglia che agiterai bene prima di ogni utilizzo

per metà carico di lavatrice occorrerà 1/4 di una tazza, mentre per un carico completo servirà 1/2 tazza.

Non è obbligatorio optare per il limone: puoi scegliere il tipo di olio essenziale che preferisci. Ciò che invece è importante è ricordarsi di non mischiare questo ammorbidente fai-da-te con prodotti commerciali perché la reazione con l’aceto potrebbe macchiare i capi.

Come vedi, realizzare un’alternativa valida ai soliti dispendiosi preparati richiede davvero pochissimi passaggi e consente di tenere a bada le spese. Se per caso temi che l’odore dell’aceto possa impregnare il tuo bucato, sappi che non corri assolutamente questo rischio: del resto, con l’aggiunta dell’olio essenziale il profumo è garantito.