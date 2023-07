Tre funzioni che pochi conoscono della tastiera dello smartphone: la guida che ti semplifica la scrittura

Tutti utilizziamo la tastiera dello smartphone per mandare messaggi, scrivere brevi testi e ricerche su internet: ecco tre trucchi che pochi conoscono.

Al giorno d’oggi lo smartphone è uno strumento essenziale per le nostre vite e nel corso degli anni è diventato molto di più di un semplice telefono cellulare.

Se nei primi momenti lo utilizzavamo semplicemente per fare ricerche su internet, mandare messaggi, navigare sui social e fare telefonate, i nuovi modelli sono diventati dei veri e propri tuttofare.

Oltre alle classiche funzioni di un dispositivo mobile, infatti, gli smartphone moderni possono sostituire per esempio una normale fotocamera o una videocamera data l’alta qualità degli obiettivi e la stragrande varietà di filtri e modifiche che si possono effettuare. Un altro utilizzo comune degli smartphone è la possibilità di scrivere facilmente testi lunghi come saggi e articoli date le incredibili funzioni della tastiera, che per alcuni nasconde ancora qualche segreto.

Scrivere testi lunghi con lo smartphone: si può fare

Anche se la maggior parte delle persone utilizza la tastiera dello smartphone semplicemente per scrivere messaggi su WhatsApp, post sui social e brevi ricerche su internet; ci sono anche tanti utenti che sfruttano le capacità del proprio dispositivo mobile per scrivere testi più lunghi come saggi, articoli di giornale e molto altro: questo proprio grazie all’ergonomia delle tastiere moderne.

Chiaramente scrivere al PC è ancora ritenuta la strada più semplice dato che possiamo utilizzare tutte le dita insieme in maniera veloce ed esistono le cosiddette “scorciatoie da tastiera” per velocizzare di gran lunga il lavoro che dobbiamo svolgere. Nonostante questo però le tastiere degli smartphone rappresentano una valida alternativa quando non abbiamo a disposizione il nostro computer, anche grazie a questi tre trucchetti che pochi conoscono.

Tastiera per smartphone: ecco tre trucchi che pochi conoscono

Il primo trucco consente di spostarsi all’interno del testo con più facilità: se per esempio ci accorgiamo di uno specifico errore di battitura all’interno del testo possiamo utilizzare la barra spaziatrice per spostarci più facilmente tra le parole senza cliccare a caso sullo schermo sperando di beccare la parola giusta. Se vuoi cancellare tutto il testo e ricominciare da capo invece che tenere premuto sul tasto “Cancella” ti basta spostare il dito da destra a sinistra sulla tastiera per selezionare l’intero testo più velocemente e poi cancellarlo in un colpo solo.

Il terzo trucco è davvero molto utile se stiamo parlando con qualcuno che non conosce l’italiano: esiste una funzione delle tastiere per smartphone che ti permette di tradurre automaticamente quello che scrivi. Basta cliccare sui “tre puntini”, ovvero le impostazioni della tastiera, e attivare la funzione traduzione cosicché lo smartphone possa tradurre in automatico in qualsiasi lingua.