Stanco dello schermo dello smartphone che va in stand-by mentre fai lunghe letture? Con questo trucco risolvi il problema

Esiste un metodo semplicissimo per leggere tranquillamente sul telefono senza interruzioni dello schermo: così non si spegne più.

É diventato ormai impensabile trascorrere una singola giornata senza utilizzare almeno una volta lo smartphone. Il cellulare è diventato parte stessa della vita, venendo in soccorso delle più frequenti necessità. Si utilizza per quello che era il suo iniziale obiettivo, ossia comunicare a distanza, ma i suoi usi si sono moltiplicati all’infinito. Per molti, ad esempio, è diventato un vero e proprio strumento di lavoro.

C’è chi invece lo usa per svagare la mente durante i momenti liberi. Basti pensare a giochi online, social network e applicazioni dedicate ai video come Youtube. Ma vi sono anche coloro che hanno scoperto una nuova possibilità e non l’hanno più abbandonata: quella della lettura. Se un tempo l’unico modo per gustarsi un buon libro era quello di acquistarne uno cartaceo, oggi è sufficiente avere un telefono a portata di mano per farlo.

Le letture digitali sono infatti più economiche e immediate, oltre che sempre a portata di mano. Capita a tutti di accingersi a leggere un testo piuttosto lungo, che si tratti di un romanzo come anche di un semplice articolo o di un pdf di studio. In qualunque caso si va incontro al solito fastidioso problema: lo schermo continua ad andare in standby. Un piccolo disagio che costringe ogni volta a toccare lo schermo o, in alcuni casi, a doverlo sbloccare. Ma come si può fare per evitarlo? Esiste un metodo veloce ed efficace.

Leggi sul telefono senza interruzioni: il trucco per non far spegnere lo schermo

Se da una parte poter leggere dal proprio smartphone è un grande vantaggio, dall’altro lato può presentare le sue seccature. Una di queste è l’interruzione dello schermo mentre si è impegnati in lunghissimi testi, ma una soluzione per rimediare facilmente esiste. Niente più tocchi continui e sblocchi sul telefono Samsung con questo procedimento.

Tutto ciò che c’è da fare è andare su “Impostazioni” e cercare le “Funzioni avanzate”. A questo punto bisognerà poi selezionare “Movimento e gesti, andando a trovare la voce Schermo attivo mentre è in uso. Come si vede nel video di spiegazione pubblicato da “smartworld“ su TikTok, in questo modo la fotocamera frontale assumerà un ruolo particolare.

Grazie a questa infatti, lo smartphone capirà se si sta guardando lo schermo e così eviterà di bloccarlo nel caso in cui si sia impegnati in una lettura. Un metodo molto più efficace della classica impostazione del tempo di spegnimento, poiché in quel caso rimarrebbe in funzione anche quando il telefono non è utilizzato per leggere, sprecando così batteria inutilmente.