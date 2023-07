Quanto è sicura la tua password? La tabella che svela quanto tempo possono impiegare gli hacker a scoprirla

Vuoi scoprire quanto è sicura la tua password? Con questo sistema un algoritmo ti svela quanto tempo possono impiegare gli hacker per scoprirla.

Ogni volta che ci registriamo su una nuova piattaforma, che sia un nuovo social network o un’applicazione generica, è sempre difficile scegliere una password.

Nella maggior parte dei casi siamo solo curiosi di scoprire i contenuti di questa nuova app, dunque diventa davvero fastidioso dover pensare a una password complessa ogni volta.

Esiste però un trucco che ti può aiutare a capire il segreto per evitare che gli hacker possano decifrarla nel minor tempo possibile.

Quando si tratta di decifrare una password o un codice segreto i pirati informatici non agiscono a caso e non vanno “per tentativi”, ma utilizzano un algoritmo ben preciso. Questo algoritmo si basa proprio sulle complessità delle parole e sulla successione dei caratteri: è chiaro che quanto più la password è complessa più tempo impiegheranno gli hacker per decifrarla. Il consiglio numero uno è quello di utilizzare password sempre diverse: se usi sempre la stessa e questa va in mano agli hacker, possono avere accesso a tutti i tuoi dati in un colpo solo.

Le password non sono più sicure? Cosa sta succedendo

La tecnologia sta facendo pass da gigante e per questo motivo anche gli hacker si stanno armando per poter aggirare i nuovi sistemi di sicurezza. Proprio per questo motivo molte aziende tech, come Google e Microsoft, stanno via via abbandonando il sistema delle password per introdurre nuovi sistemi di sicurezza per l’accesso ai servizi: come ad esempio i dati biometrici (impronta digitale e Face ID) oppure le nuove passkey.

Al momento però questi sistemi sono solo un’alternativa alle classiche password che vengono ancora molto utilizzate nel mondo. Se avete fatto una registrazione di recente su una nuova piattaforma vi sarete sicuramente accorti che il sistema accetta solo combinazioni di caratteri che rispettano particolari requisiti. Questo sistema è molto utile proprio per prevenire gli attacchi hacker ai propri dati personali.

Scopri quanto tempo impiegano gli hacker a decifrare

Come abbiamo detto prima, più una password è lunga e variegata e più gli hacker ci metteranno tempo per decifrarla e rubarla. Se scegliamo una password molto corta e con sole lettere allora è molto probabile che i pirati informatici impiegherebbero dai pochi secondi ai pochi giorni per scoprirla utilizzando i loro sistemi tecnologici. A questo proposito esiste una tabella con la quale puoi scoprire quanto tempo impiegherebbero gli hacker a decifrare la tua password.

Da come si può evincere dalla tabella, una password formata da soli numeri può essere decifrata in pochissimo tempo, da pochi secondi a 6 giorni.

Chiaramente se vogliamo creare una password molto sicura dobbiamo inserire numeri, lettere maiuscole, minuscole e simboli, ma è importante anche la lunghezza: l’ideale sarebbe una combinazione di 12 caratteri per dormire sonni tranquilli.