Sindrome da smartphone, come riconscerla? Così puoi intervenire subito

La sindrome da smartphone è a volte colloquialmente nota come “nomofobia” (paura di essere senza un telefono cellulare).

Mentre uno smartphone, un tablet o un computer può essere uno strumento estremamente produttivo, l’uso compulsivo di questi dispositivi può interferire con il lavoro, la scuola e le relazioni.

Quando trascorri più tempo sui social media o giocando che interagendo con persone reali, o non puoi impedirti di controllare ripetutamente messaggi, e-mail o app, anche quando ha conseguenze negative nella tua vita, potrebbe essere il momento di rivalutare il tuo utilizzo della tecnologia.

Sindrome da smartphone: cosa sapere

È spesso alimentata da un problema di uso eccessivo di Internet o da un disturbo da dipendenza da esso. Dopotutto, raramente è il telefono o il tablet stesso creano la compulsione, ma piuttosto i giochi, le app e i mondi online a cui ci connettono.

Sebbene tu possa sperimentare problemi di controllo degli impulsi con un laptop o un computer, le dimensioni e la praticità di smartphone e tablet significano che possiamo portarli praticamente ovunque e gratificare le nostre compulsioni in qualsiasi momento.

In effetti, la maggior parte di noi raramente si trova a più di un metro e mezzo dai nostri smartphone. Come l’uso di droghe e alcol, possono innescare il rilascio della dopamina chimica del cervello e alterare il tuo umore. Puoi anche sviluppare rapidamente intolleranza in modo che ci voglia sempre più tempo davanti a questi schermi per ottenere la stessa piacevole ricompensa.

Problemi in vista

L’uso intensivo dello smartphone può spesso essere sintomatico di altri problemi sottostanti, come stress, ansia, depressione o solitudine. Allo stesso tempo, può anche esacerbare questi problemi. Se usi il tuo smartphone come una “coperta di sicurezza” per alleviare i sentimenti di ansia, solitudine o imbarazzo nelle situazioni sociali, ad esempio, riuscirai solo a isolarti ulteriormente dalle persone intorno a te.

Fissare il tuo telefono ti negherà le interazioni faccia a faccia che possono aiutarti a connetterti in modo significativo con gli altri, alleviare l’ansia e migliorare il tuo umore. In altre parole, il rimedio che stai scegliendo per la tua ansia (interagendo con il tuo smartphone), in realtà sta peggiorando la tua ansia.

Non c’è una quantità specifica di tempo trascorso sul tuo telefono, o la frequenza con cui controlli gli aggiornamenti, o il numero di messaggi che invii o ricevi che indicano una dipendenza o un problema di uso eccessivo.

Trascorrere molto tempo connesso al telefono diventa un problema solo quando assorbe così tanto del tuo tempo da farti trascurare le relazioni faccia a faccia, il lavoro, la scuola, gli hobby o altre cose importanti della tua vita. Se ti ritrovi a ignorare gli amici a pranzo per leggere gli aggiornamenti di Facebook o controllare compulsivamente il tuo telefono mentre guidi o durante le lezioni scolastiche, allora è il momento di rivalutare l’uso del tuo smartphone e trovare un equilibrio più sano nella tua vita.

Un segnale di avvertimento comune della dipendenza da smartphone o da Internet sta vivendo sintomi di astinenza, quando si tenta di ridurre l’uso dello smartphone. Questi possono includere: