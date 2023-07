Il Principe Harry ha lasciato casa ed è partito senza Meghan: “Deve ritrovarsi”

Il Principe Harry avrebbe lasciato la sua casa per ritrovare sé stesso: le voci sulla crisi con Meghan sono sempre più frequenti.

I Duchi di Sussex hanno vissuto la propria storia d’amore sotto le luci dei riflettori, tanto che entrambi hanno deciso di abbandonare la Royal Family e di trasferirsi negli States per prendere le distanze dai protocolli reali.

Proprio lì hanno avuto vita diversi loro progetti, che hanno permesso alla coppia di farsi conoscere anche nel mondo dello spettacolo e imprenditoriale. Pare però che adesso ci sia una vera e propria crisi di coppia tra i due, e una prova ci sarebbe stata con la fuga improvvisa del principe Harry.

Harry va via dalla California per prendersi una pausa: il nuovo rumour sul Principe

I Duchi di Sussex starebbe vivendo un momento di rottura, e queste indiscrezioni stanno ormai circolando da tanto tempo. Il tutto sarebbe accaduto dopo la fine del contratto che avevano stipulato con Spotify e che sarebbe adesso volto al termine. Entrambi avrebbero avuto una conferma molto importante: insieme, professionalmente parlando, non funzionano più.

Così hanno deciso di intraprendere dei progetti lavorativi in solitaria: Meghan Markle avrebbe ad esempio firmato un accordo con un noto manager hollywoodiano, che sarebbe in grado di farla ritornare nel mondo della recitazione hollywoodiana. Harry è invece partito da solo in Sud Africa, un luogo che gli sta particolarmente a cuore e a cui è davvero molto legato. Il motivo? Starebbe girando un documentario.

Si dice in realtà che il Principe abbia scelto di partire proprio per cercare di ritrovare sé stesso, lontano da sua moglie Meghan. A riportare la notizia è stato il tabloid RadarOnline, che ha svelato come questo viaggio possa essere la perfetta occasione per Harry di ritrovarsi e di capire cosa stia accadendo con la Markle.

Questo magico Paese potrebbe infatti donare al Duca la serenità necessaria per riprendere in mano la sua vita e per fare chiarezza su quali sono i suoi sentimenti per la moglie. Le voci su una loro crisi si fanno infatti sempre più insistenti, e c’è anche chi parla addirittura di divorzio imminente: alcuni esperti reali hanno invece sostenuto che Harry avrebbe di recente chiamato suo fratello William per comunicargli che vorrebbe tornare a Londra, proprio perché sentirebbe nostalgia di casa.

Non si hanno chiaramente informazioni esatte su quello che sta succedendo, ma Harry e Meghan appaiono sempre meno insieme e i sudditi non fanno che alimentare questi sospetti. La situazione si fa insomma sempre più critica.