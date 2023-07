Fedez, pomeriggio movimentato per il rapper: arriva la polizia e scatta la denuncia | Cosa è successo

Fedez finisce al centro delle polemiche social: il rapper chiama la polizia e denuncia. Ecco cos’è successo in un parcheggio di Milano.

All’apice delle hit estive con Disco Paradise cantata con Annalisa e l’amico ritrovato J.Ax, Fedez è finito di nuovo al centro delle polemiche social. Il noto rapper questa volta si è reso protagonista, insieme alla sua assistente, di un episodio che ha diviso gli utenti. C’è chi si è schierato dalla parte del cantante e chi ha invece ha accusato Fedez di prendersela con i più deboli e con chi non ha avuto la sua stessa fortuna. Ma cos’è successo?

Repubblica.it ha raccontato l’accaduto che ha coinvolto Fedez. Stazione Centrale a Milano, via Doria, Fedez ha appena parcheggiato con la sua assistente e si ritrova ad essere testimone di un episodio davvero sgradevole. Il rapper ha infatti assistito al lavoro di un parcheggiatore abusivo che dopo aver indicato agli automobilisti dove lasciare la macchina, chiede insistentemente dei soldi. Una situazione davvero sgradevole che il cantante ha deciso di denunciare, vista anche l’arroganza e le pretese dell’uomo nei confronti degli automobilisti che hanno scelto d’avvalersi del suo servizio.

Fedez ha immediatamente chiamato la polizia e ha denunciato il parcheggiatore abusivo. Le forze dell’ordine sono arrivate immediatamente e hanno trovato l’uomo con un borsello pieno dei soldi e un taccuino con l’elenco delle targhe delle macchine in sosta. Il parcheggiatore è stato multato e denunciato perchè recidivo. La scelta di Fedez di denunciare ha diviso gli utenti sui social. C’è chi sostiene che il rapper poteva evitare lasciando l’uomo fare un lavoro, seppur non permesso, dignitoso e chi invece è convinto che certe situazioni vadano represse e cambiate.

Fedez denuncia il parcheggiatore abusivo: le critiche social

“Grandissimo Fedez che denuncia uno senza fissa dimora, che uomo”, ha scritto un utente convinto che il rapper poteva evitare di denunciare una persona che non ha avuto fortuna nella vita. E ancora: “Bravo, forte con i deboli!“. C’è tuttavia chi è convinto che Fedez abbia fatto la scelta giusta denunciando chi viola e non rispetta le leggi a danno di chi invece lavora in modo legale, pagando le tasse:

“Perché state difendendo i parcheggiatori abusivi? Non capisco perché i commenti contro Fedez, probabilmente non vi hanno mai rigato la macchina per non aver pagato un parcheggio gratuito a un coglione che improvvisamente lo rende a pagamento.” Ha commentato un utente che ha trovato il comportamento del rapper legittimo e dovuto.