Elisabetta Canalis, capelli mossi e perfetti anche al mare: questo è il suo segreto

Elisabetta Canalis ha dei capelli perfetti anche in estate: ecco qual è il suo segreto di bellezza. I fan sono rimasti senza parole.

La showgirl è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo italiano, e ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Il merito è senz’altro del suo talento e della sua personalità, con cui è riuscita a farsi spazio nel panorama televisivo. Attivissima sui social, Elisabetta pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività lavorativa. Il suo profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers che la seguono sempre con molto affetto.

Ad attirare l’attenzione è stato ultimamente il suo hair style, che si è presentato impeccabile anche in questa bella stagione. Molti fan si stanno chiedendo come faccia la soubrette a mantenere una forma così perfetta, ed ecco cosa è stato scoperto.

Elisabetta Canalis e i suoi capelli perfetti: il modo migliore per averli come lei

La Canalis si sta godendo l’estate e sta documentando ogni momento sui suoi profili social. Si è infatti recentemente mostrata con dei capelli mossi al naturale che hanno attirato l’attenzione di tutti e che lei ha sfoggiato durante le sue giornate a bordo piscina, sulla riva del mare e in compagnia dei suoi amici e di sua figlia Skyler Eva. Nelle fotografie da lei postate, appare quindi una Elisabetta con una chioma libera, voluminosa e ondulata.

I suoi followers hanno quindi messo in evidenza come la Canalis abbia preferito non utilizzare phone e piastre, che sono praticamente impossibili da usare con questo caldo torrido. La soubrette ha invece voluto lasciarli asciugare all’aria aperta, facendo così apprezzare la loro versione originale. In molti si stanno però chiedendo come abbia fatto a non avere il crespo, che è solitamente un vero nemico del capello asciugato senza attrezzature.

Soprattutto nei periodi estivi, quando l’umidità regna sovrana, è difficile portare dei capelli ondulati così perfetti. Qual è allora il suo segreto? Il modo migliore per avere i capelli come quelli di Elisabetta Canalis è utilizzare uno shampoo e un balsamo idratanti, che aiutino cioè a trattenere l’acqua per mantenerli più morbidi ed elastici. Dopo il loro lavaggio, è invece bene usare sieri oppure oli particolari che possano così proteggere il colore. In questo modo i capelli, ancora bagnati, potranno avere le cuticole ancora chiuse in modo che si ottenga una chioma di qualità, ma soprattutto lucida e sana.