Chiara Ferragni mostra le foto della nuova casa ma il dettaglio del bagno scatena i social: “Cosa sarebbe quello?”

Chiara Ferragni ha presentato la meravigliosa casa in cui andranno a vivere lei e la sua famiglia. Ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio in bagno, in tanti si sono scatenati nei commenti chiedendo cosa fosse.

Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato un meraviglioso attico in uno dei grattacieli di City Life a Milano. Una casa che doveva ancora essere costruita e proprio per questa l’hanno modellata secondo i loro desideri e gusti. Ma un dettaglio ha mobilitato i followers dell’influencer.

In tanti non riuscivano a credere ai loro occhi e si sono chiesti come sia possibile una simile cosa. Ad ogni modo a giudicare dalle immagini pare proprio che i Ferragnez non abbiano badato a spese.

Chiara Ferragni presenta la nuova casa megagalattica a Milano, i followers si scatenano

Chiara Ferragni ha condiviso le immagini della gigantesca casa in cui andranno a vivere lei, Fedez, Leone e Vittoria a Milano. La coppia qualche anno fa ha acquistato un immobile in un grattacielo in costruzione e così ha progettato l’appartamento in cui vivere proprio come voleva.

I lavori, infatti, sono durati moltissimo tempo e ancora non sono ultimati. Ma la casa megagalattica di Fedez e Chiara Ferragni inizia a prendere forma e l’imprenditrice digitale ha condiviso le immagini dei vari spazi. A sorprendere è stato il bagno ‘padronale’. Come si vede dall’immagine è una stanza enorme e tanti followers si sono scatenati nei commenti chiedendo come fosse possibile che fosse tanto immenso.

Ma come abbiamo detto i Ferragnez non hanno badato a spese per costruire il loro nido d’amore. Una casa su due piani con tante stanze, rifiniture extra lusso, terrazza e pare una piscina interna. Panorama mozzafiato su City Life e ampi spazi condivisi, insomma una casa da mille e una notte.

E lo si inizia a capire dalle foto che Chiara Ferragni ha condiviso, il bagno è una stanza immensa con una doccia che praticamente non finisce più. E’ infatti lo spazio che è stato subito notato dai followers. L’imprenditrice digitale ha annunciato che la famiglia Ferragnez dovrebbe andare a vivere nella casa nuova a ottobre. Per la famiglia è una grande emozione, passeranno da un attico comunque grande a uno spazio immenso.

Ma non è questo l’unico investimento immobiliare fatto dai Ferragnez che recentemente hanno acquistato una villa sul Lago di Como, questo era un grande loro sogno, perché sono molto legati a questo meraviglioso posto. E inutile dirlo, anche questa casa è una spettacolare.