Da Vite al Limite alle passerelle: Christina perde 250 kg, il prima e il dopo bellissima

La spettacolare trasformazione della ex paziente del celebre programma ha lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Vite al limite nel corso degli anni ha catturato l’attenzione di milioni di di telespettatori, che si sono appassionati alle storia dei protagonisti, pazienti patologicamente obesi che cercano di perdere peso e cambiare la propria vita. Questi ultimi vengono seguiti dal Dottor Nowzaradan, che impone loro una dieta rigorosa e una regolare attività fisica.

Mentre alcuni falliscono miseramente nel raggiungimento degli obiettivi, altri terminano il percorso di dimagrimento con successo. Una donna, in particolare ha lasciato a bocca aperta i fan della trasmissione, grazie alla sensazionale perdita di peso avuta. Il suo nome è Christina Phillips, la quale ha deciso di rivolgersi allo show per riuscire a trasformare in meglio la propria vita.

Il cambiamento radicale di Christina

Quando si è presentata nello studio del noto dottore, la paziente pesava più di 300 kg. Quindi aveva molto lavoro davanti a lei per potersi qualificare per l’intervento di chirurgia bariatrica. Lei stessa ha rivelato come aveva difficoltà nel camminare da una stanza all’altra, e aveva bisogno di essere aiutata per le più semplici azioni quotidiane.

La paziente quindi ha cominciato a seguire una dieta restrittiva per aiutarla a frenare la sua alimentazione. Purtroppo ha riscontrato delle iniziali difficoltà in quanto in questo percorso di dimagrimento non era supportata né dalla madre né tantomeno dal marito, ma imperterrita ha continuato per la sua strada. Alla fine è riuscita a sottoporsi all’intervento, perdendo più di 220 kg e arrivando a pesarne 83. I problemi però non sono finiti perché, nonostante avesse una nuova prospettiva di vita, le cose non sono andate così lisce dopo l’operazione.

Infatti, la salute mentale di Christina ha cominciato a vacillare, facendola diventare nervosa ogni qualvolta, salita sulla bilancia, il peso oscillava. Questo l’ha portata a digiunare, non mangiando per interi giorni. Anche se la paziente vedeva il suo corpo trasformato, mentalmente si sentiva ancora una donna di 300 kg. Come se non bastasse, nel frattempo è andato a rotoli anche il suo matrimonio, soprattutto perché il marito Zach era contrario alla perdita di peso. E questo ha portato la star di Vite al limite a chiedere il divorzio.

Oggi quest’ultima è felicemente risposata e madre di due bambini. Nonostante abbia attraversato delle difficoltà e abbia dovuto cambiare tutta la sua vita per ritrovare quella felicità persa ormai da anni, la ex paziente del programma era determinata a fare ciò che era meglio per se stessa. La sua tenacia e la sua determinazione l’hanno portata finalmente sulla strada giusta.