Antonella Clerici, la figlia Maelle è cresciuta ed è la sua fotocopia: bellissime

Antonella Clerici ha pubblicato una fotografia della figlia Maelle e tutti hanno la netta somiglianza che c’è tra le due. Eccola, bellissima.

La conduttrice è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo sin da subito attirare l’attenzione del grande pubblico. Ha infatti raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a numerosi programmi televisivi come Unomattina, Domenica In e soprattutto La Prova del Cuoco.

Da allora, la sua carriera è sempre stata in ascesa e l’ha portata a collezionare diverse esperienze nel piccolo schermo tra cui, più recentemente, The Voice Senior ed E’ sempre mezzogiorno. Ad attirare l’attenzione è stato uno scatto che la Clerici ha postato sui social, e che ritrae sua figlia Maelle: la ragazza è semplicemente bellissima.

Antonella Clerici e sua figlia Maelle: una dedica speciale per il suo compleanno

Sul suo profilo Instagram ufficiale, la conduttrice ha pubblicato una foto ritraente la sua Maelle e i fan sono letteralmente rimasti senza parole. La fanciulla ha compiuto 14 anni e, per l’occasione, la Clerici le ha scritto una dedica bellissima. “Amore mio grande oggi compi 14 anni“, ha infatti detto lei, “ormai sei una splendida ragazza“.

Le ha inoltre consigliato di non perdere mai quella luce curiosa che la contraddistingue e la generosità nel suo cuore. “Auguri bambina mia. Per la mamma lo sarai sempre”, ha infine concluso il volto Rai. Lo scatto ha ovviamente ottenuto numerosissimi apprezzamenti da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per commentare e per complimentarsi con lei.

Non sono inoltre mancati i vari messaggi di personaggi del mondo dello spettacolo come Laura Pausini, Giovanna Civitillo, Carlo Conti ed Elisabetta Canalis. Tutti hanno infatti notato la netta somiglianza che c’è tra Maelle e la sua mamma Antonella Clerici. La fanciulla è nata dalla relazione che la conduttrice ebbe anni fa con l’animatore turistico Eddy Martens. I due hanno infatti vissuto un’intensa storia d’amore, che è però volta al termine nel 2016.

Prima di lui, Antonella è stata legata anche al conduttore Massimo Giletti e ha avuto ben due matrimoni: il primo con il giocatore di basket Giuseppe Motta e il secondo con il produttore discografico Sergio Cossa. Entrambi i vincoli matrimoniali si sono interrotti, e oggi lei è felicemente fidanzata con il compagno Vittorio Garrone di cui è sempre più innamorata. La coppia vive adesso – insieme a Maelle – nella Tenuta Basini ad Arquata Scrivia in Piemonte e sono tanti gli scatti che li ritraggono insieme.