U&D, perché è finita tra Nicole e Carlo Alberto? L’ex tronista punge il programma: “Quando non c’è Maria…”

Uomini e Donne, Nicole Santinelli torna a parlare della rottura con Carlo Alberto Mancini: il retroscena sul programma e su Maria De Filippi.

Non è stata la più fortunata delle edizioni, quella di Uomini e Donne conclusasi lo scorso maggio. Non dal punto di vista degli ascolti, che, come ogni anno, sono stati da record puntata dopo puntata. Quasi tutte le coppie nate all’interno dello studio del dating show, però, sono già ‘scoppiate’.

Fatta eccezione per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, più innamorati e uniti che mai dopo l’esperienza in tv, le storie d’amore nate sotto le telecamere sono naufragate dopo poco tempo, proprio come è accaduto a Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

Al termine del percorso sul trono, la romana non ha avuto dubbi, ‘rifiutando’ l’affascinante osteopata Andrea Foriglio e decidendo di iniziare una relazione con Carlo. Relazione che sembrava proseguire al meglio, come la coppia aveva raccontato nello studio di Verissimo, ma presto le cose sono cambiate. È stato l’ex corteggiatore ad annunciare per primo la rottura, con un video condiviso sui social, nel quale non ha trattenuto le lacrime. A distanza di qualche mese, Nicole ha parlato nuovamente della fine dalla sua storia, svelando alcuni retroscena inediti.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli senza filtri su Carlo: “Mi aspettavo un’altra persona”

Grazie al programma di Canale 5, Nicole Santinelli pensava di aver trovato la sua anima gemella, ma, a telecamere spente, la verità si è rivelata un’altra. Attraverso i social, l’ex tronista aveva già ammesso di essere stata lei a volere chiudere la storia, dopo aver realizzato di non essere innamorata di Carlo. Divergenze caratteriali e incompatibilità alla base della scelta, ma, nelle ultime ore, l’ex tronista ha raccontato qualcosa in più sulla rottura lampo col suo ormai ex.

Intervistata da Mio, Nicole ha spiegato di essere rimasta di sasso alla visione dello sfogo social di Carlo. “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso, mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi“, ha dichiarato.

Nell’intervista, la Santinelli ha sottolineato come sia difficile conoscere davvero una persona nel contesto di Uomini e Donne, incontrandosi soltanto per mezz’ora a settimana: “In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”